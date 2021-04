Termina la segunda jornada de la Madrid Fashion Week que arrancó con el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada y sus 'revelaciones'. Ángel Vilda, director creativo de Brain&Best, entra en la pasarela arrasando, con la música, con la instalación, con los modelos y sobre todo con la colección. En esta ocasión, y quizá debido al confinamiento, ha encontrado la inspiración en casa, en los recuerdos que guardamos en los álbumes de fotos, en los objetos de la estantería que nos trasladan a viajes y cumpleaños, en las cosas que se guardan al fondo del cajón o en el desván. Y en la memoria.

Las prendas conectan con su árbol genealógico, con sus sentimientos familiares, con su pasado. "Es un homenaje a la gente que me ha hecho feliz. En esta colección hay nostalgia pero no hay melancolía", dice rodeado de prendas nuevas y objetos con mucho pasado. Y es que en la colección ha mezclado novedades con piezas vintage, y algunas son auténticos tesoros.

Desfile de Brain&Beast AFP

Desfile de Brain&Beast EFE

Conserva en casa el vestido que su abuela llevó a la boda de sus padres y ha copiado el bordado del vestido en una falda y en una sudadera. "Lo he mejorado", dice, mientras enseña la foto del gran día y a la vez las prendas que saldrán a la pasarela. Un viaje de 1974 a 2021 que resulta fascinante. Destacan las prendas 'Frankenstein', que están compuestas por partes de lo que fueron otras prendas. "Este el jersey beige de mi abuelo, le he quitado una manga y le he puesto la manga y el costado de una sudadera. Y lo mismo con esta chaqueta, que era suya, y que ahora lleva un trozo de una bata", dice el modista, que lleva en esta pasarela desde enero de 2019.

Desfile de Brain&Beast EFE

Hay faldas y pantalones hechas con tela de colchón del pueblo, camisetas con postales infantiles, como las de la Comunión, faldas muy trabajadas con la técnica de la papiroflexia y otras hechas con postales que llegaron a casa desde a playa. Hay mucho souvenir, y alguna joya. "Esta falda lleva un pañuelo de Hermés debajo de la organza, está como protegido, como esas reliquias de las iglesias". En un abrigo ha cosido diferentes botones de prendas de su familia y en otro ha bordado un verso de Nick Cave: "A star is just a memory of a star".

Su objetivo es concienciar sobre la vida y las vidas de la ropa, pero también hay una parte lúdica. "La idea es proponer al cliente que juegue y que junte dos piezas 'fragmentadas' que superpuestas forman otro todo. Sus tejidos tienen unos acabados bárbaros y los patrones son mucho más exquisitos. Cada pieza es perfecta, por fuera y por dentro. "Me gusta llevar estas prendas del revés, enseñar el esqueleto y que se vean las calidades".

Desfile de Brain&Beast EFE

Desfile de Brain&Beast EFE

Hay, como no, guiños a sus universos particulares. Esta colección es menos, y en ella se aprecian sus filias y sus fobias. Vemos mucho rombo, un elemento que viaja hasta su adolescencia, a los calcetines que arrasaban en los 80, y a la vez hace referencia a los payasos. "Son tristes pero se sacrifican para hacer reír a los demás, y me gusta su iconografía, me da mucha vida ese punto siniestro que siempre subyace". No podía faltar un guiño 'siniestro' a la Novia de Frankenstein, creada ahora no en una mesa de operaciones, sino en la mesa de su taller de costura. Le dan forma dos camisones partidos por la mitad y unidos para que formen un vestido irregular en el que nada encaje y en el que nada sobra.