A medida que pasan las horas y avanza el calendario de la Madrid Fashion Week crece el desánimo. No son buenos tiempos para la moda, y todavía son peores para los diseñadores y modistas que se han centrado en la ceremonia, la noche y la fiesta. No hay bodas, bautizos ni comuniones, el sector llamado BBC, y tampoco hay saraos ni eventos de moda. Se canceló la gala del MET, y se extinguieron las entregas de premios, las alfombras rojas. Todo se pospone o cancela, y los vestidos se hacen viejos en el armario pero, por desgracia, no llegan a ser vintage. Porque al menos hay furor por la moda de segunda mano. Se buscan prendas de los 70, 80, 90... pero no del 2019 o 2020. También se compra vintage porque nos han dicho que hay que ser sostenibles y queremos serlo; y que compremos menos, y eso hacemos. Y todo eso es bueno para el planeta, sí, pero la moda tiene que reinventarse para poder seguir adelante: quizá deba fabricar menos, tener menos desfiles, menos temporadas...

01.38 min Agatha Ruiz de la Prada y Hannibal Laguna en segunda jornada de la Semana de la Moda de Madrid

Algunos ya lo hacen, como Pablo Erroz, que solo presenta una colección al año que engloba todas las estaciones. Otros están en ello. Pero mientras la rueda sigue girando, aunque vaya más lenta. En la segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week hay cinco nombres en el calendario y los cinco hacen desfile. Ágatha deja claro que gana más dinero con las licencias y la publicidad que con la moda. Tras su desfile ha sido el turno de Hannibal Laguna, que ha presentado una colección de colores alegres que intentan esconder la tristeza, esa procesión que va por dentro. "No sabíamos cómo afrontar la colección, y tampoco cómo afrontar esta situación", dice. "Sabemos que esta colección no va a tener respuesta, pero no queríamos estar parados".

Desfile de Hannibal Laguna EFE

Han hecho una colaboración con una empresa española de tejidos inteligentes para hacer mascarillas y a partir de ahí surgió la idea: "hacer los vestidos a juego con esas mascarillas, en lugar de hacerlo al revés, como todo el mundo". Los vestidos de Laguna mantienen sus constantes estéticas. Flores, siluetas años 30 y cinturas años 50, transparencias, asimetrías. "Son todos muy sencillos y hemos trabajado las formas orgánicas, como las mangas bulbo o los cuellos cisne", revela. Es la primera vez en su carrera que todos los tejidos son 'made in Spain', y Laguna destaca un devoré con hojas de palma en amarillo flúor que contrasta con la calidez de la piel, y lo mismo vemos en un damasco valenciano.

Desfile de Hannibal Laguna EFE

Desfile de Hannibal Laguna AFP

Las flores, que son ya uno de los símbolos de la casa, también las vemos en estampados generosos y destacan las que van en negro sobre rojo. Otras en cambio son musas, y prestan sus formas y colores a blusas que en realidad son un body en tono nude decorad con estrellas. Hay faldas tubulares hasta el suelo, con un patrón 'très elegant', y vestidos asimétricos con un tejido devorado y luego estampado. Algunos llevan hasta cinco capas de tul de distinto tono bajo la falda. "Solo así se consigue el mismo tono que la piel", revela el modista, uno de los consagrados del sector de la moda y la costura españolas.

Desfile de Hannibal Laguna EFE

Desfile de Hannibal Laguna EFE

También vemos vestidos con su logo sobredimensionado que no pensaba poner a la venta. Aunque dice que están triunfando en Instagram. ¡Ay, las redes sociales!, una de las pocas tablas de salvación que tiene la moda: Son un perfecto aliado para los diseñadores, para dar a conocer su trabajo, y son un perfecto escaparate para las clientas, y una vía de escape. Ahora nadie quiere 'la noche' porque no hay eventos, pero todos desean que vuelva, y con ella la fantasía, la seducción, la magia.

Desfile de Hannibal Laguna EFE

Amarillos, naranja, verde, rojo... En la paleta de color se nota la mano de su hermana, Isabel. "Yo ahora solo me encargo de la costura a medida, del taller, del resto se encarga ella", dice. Por eso su lamento es más triste todavía, ya que uno de sus puntos fuertes es el sector nucpial. "¿La novia? ¡La novia no existe!", dice con preocupación. "¡Pero hay que estar aquí, a las duras y a las maduras!".

Los desfiles de Custo Barcelona, Maite by Lola Casademunt y Brain&Beast completan el calendario en esta segunda jornada.