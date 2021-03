Pablo Erroz es una de las sensaciones de la 73 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que se celebra del 8 al 11 de abril. Lleva años afincado en Barcelona y presenta sus colecciones en 080 Barcelona Fashion. "Lo tenía en mente desde hace tiempo", dice, y cree que es el mejor momento. "En este 2021 tenemos que ir con fuerza, sacar músculo y mover la energía". Pero su salto a Ifema es en realidad un regreso a sus inicios. Cuando tan solo era un chaval presentó su trabajo de fin de carrera en EGO. Fue en 2013, hace 8 años, un número mágico para él. "Vuelvo 8 años después y mi desfile es el día 8 a las 8 de la tarde. No suelo sentir nervios pero sí los estoy sintiendo".

Hoy es un nombre importante en la moda española, y un pionero en el diseño genderless. "Me gusta trabajar el concepto de libertades, hacer ropa sin género que es lo que siempre hemos llamado unisex". Lleva tiempo apostando por colecciones y desfiles que tengan un discurso coherente y por ampliar los límites de la moda incluyendo piezas de interiorismo. Todo con un claro objetivo. "Crear un universo de marca", responde.

Desfile de Otrura en el OFF de MBFWM.

Erroz no es la única novedad. Otra de las incorporaciones es la marca Maite by Lola Casademunt, que también viene de 080 Barcelona Fashion. Y a ellos se suma Otrura, la firma que vistió a Rozalén en la gala de los Premios Goya. Verónica Abián y Sergio Lázaro debutaron en esta pasarela en la plataforma OFF pero ahora dan el salto con los grandes. Destaca sobre todo la vuelta de dos de ellos, Ulises Mérida y Maya Hansen, dos creadores importantes de la moda nacional.

Parece que entre la pasarela madrileña y la de Barcelona se ha extendido un puente y cada vez son las firmas y diseñadores que están presentes en ambas pasarelas. Entre ellos, Otrura, Brain&Beast, Pablo Erroz y Custo, una de nuestras firmas más internacionales. 080 Barcelona Fashion se celebrará más tarde, exactamente del 26 al 29 de abril y el escenario escogido esta vez es la Casa Milà, conocida como La Pedrera.

Brain&Beast hace doblete y presenta en Barcelona y en Madrid dos colecciones distintas.

La colección de Ángel Schleser, diseñasda por Juan Carlos Mesa, fue elegida como la mejor de las presentadas.

La 73ª edición de MBFWM, como la anterior, se celebrará en un formato híbrido, con la exhibición de desfiles presenciales en pasarela, performances, fashion films y un completo programa OFF. Andrés Sardá será el encargado de inaugurar esta edición el jueves 8 de abril. Le siguen Fernando Claro, Otrura, Roberto Verino, Maya Hansen, García Madrid, Pablo Erroz y Eduardo Navarrete. El viernes 9 será el turno de Agatha Ruíz de la Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Ernesto Naranjo, Maite by Lola Casademunt, Odette Álvarez y Brain & Beast. El sábado 10 desfilarán Pilar Dalbat, Yvan Andreu, Ángel Schlesser, Dominnico, Isabel Sanchís, Ulises Mérida, Maison Mesa y Zap & Buj. La guinda del pastel la podrán el domingo 11 María Lafuente, Guillermo Décimo, Corsicana, Rubearth, Reparto Studio, Sergo Villasante, Mateo Velásquez, Georgiela Studio y Nicolás Montenegro.

Debido a la situación sanitaria, todas las colecciones se presentarán bajo estrictas medidas de seguridad y control de aforo. Otra de las novedades es la implicación del Ayuntamiento de Madrid, que participará en diversas activaciones para dar visibilidad al evento y a los diseñadores participantes.

