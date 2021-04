Ruth Beitia, de la pista a la pasarela

Hace pocos días Ruth Beitia recibía la confirmación de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo venía a confirmar algo que la cántabra considera “de justicia”. Pues bien, en la misma semana de tan grata noticia, debutará como modelo. Será este sábado cuando pise por primera vez la pasarela, dentro de la Mercedes Fashion Week, y para el diseñador cántabro Angel Schlesser. “Sí, este fin de semana me veréis desfilando. Es todo un reto que me marcó la firma, y estoy encantada, encantada de poder colaborar. Es uno más de los muchos proyectos que tengo”, asegura.

Lo cierto es que pese a haberse retirado de la competición, Ruth no para. Da clases en una universidad, impulsa un proyecto de apoyo a jóvenes atletas, y colabora con la Federación Española de Atletismo. “Sigo muy vinculada al atletismo. Llevo las relaciones institucionales y el protocolo de la Federación Española, y de vez en cuando viajo como jefa de equipo con la selección absoluta. En la Universidad Europea del Atlántico estoy como profesora de atletismo, y luego está un proyecto que es ya una realidad, el Go Fit Athletics, un club en el que acompañamos a los chicos desde la base de un modo especial, pensando que son personas, no solo atletas. Tratamos de ofrecerles un apoyo integral multidisciplinar”.

“Me encantaría ir a Masterchef, a cocinar para todos vosotros“

Por si fuera poco, otra de las pasiones de Ruth Beitia es la cocina, y no oculta que le gustaría “ir a Masterchef a cocinar para todos vosotros”. Con su capacidad de superación y su competitividad, que se preparen sus rivales el día que participe.



Ha sido una semana redonda, que comenzó con la confirmación de esa medalla de bronce en Londres, y también el “ascenso” a medalla de plata en el Mundial de Moscú 2013. Nunca es tarde para hacer justicia. “Lo sabíamos hace un par de años, pero la atleta rusa había recurrido y ha habido que esperar a la decisión al respecto. Es duro salir de unos Juegos Olímpicos con un maravilloso cuarto puesto y una sensación de derrota…Ya era hora de que se hiciese justicia, porque de allí salimos con la mosca detrás de la oreja” señala respecto a la rusa Shkolina, definitivamente descalificada por dopaje.

Ahora se plantea recibir cuanto antes esa medalla, y lo hará con su entrenador de siempre, su “cincuenta por ciento” como ella dice, Ramón Torralbo. “Me imagino que nos la darán en el COE, subiré a por ella con Ramón Torralbo, y nos haremos por fin la foto con esa medalla”.

Lo más importante para Ruth de esa medalla que llegará con casi nueve años de retraso es “la satisfacción de saber que el trabajo estaba hecho y que no se hizo realidad en aquel momento. Lo sucedido revela que las trampas no valen, y que al final en algún momento se pillan, ya estoy retirada, pero sigo siendo una firme defensora del antidopaje”, sentencia la cántabra.