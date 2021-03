Desde el primer momento Yelimar ha enamorado al público de 'Maestros de la costura'. Semana a semana sus fans han seguidos los pasos que ha dado en el talent show, han sido testigos de su evolución y se han emocionado con su historia de superación. Esta venezolana de 31 años, nacida en Caracas, ha sido siempre una de las favoritas, y ha llegado a la final por méritos propios. Nació rodeada de hilos y retales porque su madre era modista. En casa no sobraba el dinero y por eso no pudo cursar los estudios de diseño de moda pero sí trabajo en este universo que tanto le gusta, pero como modelo. Yelimar hizo desfiles en pasarela y llegó a posar para firmas importantes. Pero un accidente de tráfico, cuando escapaba de un intento de secuestro, fundió a negro la 'bonita' película de vida. Ella perdió la pierna derecha y su marido las dos.

Desde entonces su vida cambió, y ella, lejos de hundirse, ha logrado salir adelante; primero utilizando una silla de ruedas y luego una prótesis con la que puede caminar. Trabaja como comercial en una empresa de telefonía y la costura, su sueño de juventud, ha sido una potente medicina para sanar las heridas del corazón. Dejó atrás las pasarelas. Hasta ahora. Yelimar volverá a desfilar y lo hará a lo grande: 'debutará' en la Madrid Fashion Week y de la mano de uno de los modistas más importantes, Juan Carlos Mesa, director creativo de la firma Ángel Schlesser. "Cuando la vi en la tele pensé, ¡qué mona y qué delgadita! No vi que le faltaba una pierna pero cuando la conocí en el programa me gustó más todavía. ¡A mí me encanta tener modelos especiales, sacar de contexto a la gente!", dice.

Mesa apuesta por lanzar un mensaje de superación e inclusión. "La belleza no está en el cuerpo", añade el modista, que no dudó ni un segundo en pedirle a Yelimar que desfilara para él. "A ella le entusiasmó la idea, le pareció genial. Y va a llevar un look especial creado para ella". Yelimar no será la única modelo 'especial' en el desfile de Ángel Schlesser. Ruth Beitia, Francine Gálvez, Cayetana Guillén Cuervo y Cristina Piaget estarán con ella en la pasarela.

En el programa de TVE está dejando una fabulosa huella y ha protagonizado momentos muy emotivos, aunque siempre huyendo del victimismo y lanzando un mensaje de superación. Uno de ellos fue el reencuentro con Víctor, su marido. Su forma de ser y su actitud ante la vida conquistaron a los espectadores. Pero lo bueno estaba por llegar, y fue ver a Raquel Sánchez Silva entrando en el taller con el hijo de la aprendiz y Víctor en los brazos. Un precioso bebé que ya tiene un año. La aprendiz de 'Maestros de la costura 4' va cumpliendo sueños, pero tiene muchos más. Entre ellos ponerse a diseñar y quiere hacer una colección de moda sostenible para mujer.

La sostenibilidad es una de las apuestas más fuertes del programa. Desde el taller se han lanzado potentes mensajes para reciclar, reducir el consumo y dar nueva vida a las prendas que ya existen. Además se invitó a Blanca Padilla, la top model española que ha lanzado una colección de moda sostenible con la casa Ecoalf. Yelimar describe la experiencia de 'Maestros de la costura' como una aventura espectacular. "He estado en mi zona de confort y fuera de mi zona de confort. ¡Y he hecho cosas que jamás me imaginaba que haría en la costura!", decía a Abel Arana en las redes sociales del talent show de TVE.