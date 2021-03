Ancor: "Mi meta es tener un atelier de confección a medida"

Ancor ha bordado su nombre, y con letras de oro, en la historia de Maestros de la Costura. Se ha convertido en el ganador de la cuarta edición y además, es el primer aprendiz que lo hace después de haber sido repescado. Ha vivido los dos momentos más importantes del concurso, un logro que no está al alcance de cualquiera y del que puede presumir orgulloso porque ha demostrado un auténtico nivelazo desde que entró al taller.

Ancor nos ha contado en RTVE Digital cómo vivió su final, la gran amistad que mantiene con Lluís y lo que le ha cambiado la vida su paso por el programa. Aún sigue aceptando todo lo que se le viene encima como ganador del talent de costura más duro y nos habla de sus futuros proyectos.

"No me lo creo ni aún viéndolo otra vez" Son muchas emociones a la vez y siempre es sorprenderte tener tanta repercusión de un día para otro. Y eso mismo le ha pasado a Ancor, que incluso ya habiendo pasado todo y con su nombre en todos los titulares, sigue sin creérselo: "Estoy emocionadísimo, no me lo creo aun ni viéndolo otra vez, es un sueño este programa, de lo mejor que me ha pasado en la vida. He querido vivir esto sobre todo para disfrutarlo". Además, tanto secretismo ha sido difícil de gestionar, y el ganador de la edición nos cuenta cómo ha guardado el secreto: "Estoy súper contento de poder contarlo porque imagínate, cuando gané, volví a mi pueblo y decía que había estado estudiando en Madrid. No podía decir nada y ahora claro, cuando llegué ya podré gritar por la calle que soy el ganador".

Ya tiene futuros proyectos Ancor ya ha tomado la decisión de cambiar Valencia por Madrid en busca de su gran sueño: "Me mudo a Madrid, para hacer el curso y disfrutarlo. Es lo que quiero hacer, aprender. Me vengo a Madrid y mi meta es tener mi taller, mi atelier de confección a medida. Pero ahora mismo lo que quiero es aprender, estoy abierto a lo que sea".

Pasión total por los vestido de época y los años 50 Desde el incio, Ancor ha dejado claro su estilo: elegante y de época. Y a pesar de ser muy joven (27 años) es un gran apasionado de los años 50 y todo viene por su mujer: “Mi mujer y su familia son fans del cine clásico, entonces empezaron a enseñarme un montón de películas de los años 50 y me fascinaba por como esculpían a la mujer todos esos vestidos. Me fasciné, y como les encanta ese cine empecé a empaparme del vestuario, de la fotografía, y ahora he hecho casi hasta una manera de vida”.

Él y Lluis, el mejor final posible Además de saber coser, tanto Ancor como Lluís han demostrado una cosa importante: que la amistad está por encima de todo. Nos han dado una gran lección de rivalidad sana y para él, ha sido el final soñado: “Estábamos súper estresados y emocionados y considero que este es el final épico del programa. Fue precioso, lo dimos todo, luchamos, sacamos esos vestidazos, y con el ánimo del público. Fue precioso. Y encima con los familiares y el apoyo máximo”. Además admite que viéndolo todo de nuevo desde casa, se dio cuenta de lo igualado que estuvo todo: “Siendo sincero, ayer viendo el programa me preguntaba por qué se decidieron por el mío. Porque ambos vestidos están que te mueres de lo bien hechos que están”. 03.06 min Ancor y Lluís, amigos antes que duelistas

“Me he inspirado en el vestido que Caprile le hizo a la reina Letizia” Los jueces han jugado un papel fundamental poque además de valorar y juzgar el trabajo de los aprendices, obviamente están ahí para que aprendan y mejoren. Y Ancor, ya les admiraba desde antes de entrar al concurso: “A los jueces se loes coge mucho cariño. A pesar de las criticas, que son constructivas, he llegado a este punto gracias a las críticas, yo necesitaba mejorar y ellos me han ayudado a hacerlo”. “A mi uno de los vestidos que más me ha inspirado fue el que llevó la reina Letizia antes de la boda, ese que era rojo, me fascinó tanto hasta el punto de dibujarlo. Es que sigo sin creerme que esto sea real”.