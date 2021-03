"Las personas trans merecemos los mismos derechos que el resto, no somos como se nos ha pintado durante tanto tiempo, somos personas normales y merecemos cariño, respeto y apoyo por parte de la sociedad". Actriz, cantante, escritora e icono, Jedet ha entrado en el taller de Maestros de la Costura por la puerta grande y con las reivindicaciones claras. Con su ayuda, el programa de esta noche reflexiona sobre las posibilidades y deberes de la moda en un año especialmente complicado para el colectivo trans, que ha visto su identidad sometida a un violento debate. Como medio de expresión y como objeto práctico, la ropa también tiene el potencial de facilitar o interferir con la diversidad. Por eso, atender a la experiencia de sus usuarias es fundamental para cualquier diseñador en ciernes.

Los aprendices se enfrentan esta noche a una prueba de alto nivel: el diseño y confección de una pieza de lencería adaptada a las necesidades específicas de las mujeres trans. "Por sus características y su talla la moda a veces los excluye por no tener un cuerpo normativo, y les cuesta encontrar prendas que les gusten, que les representen y que les hagan sentir cómodas y atractivas", explica Palomo durante el programa. "Afortunadamente, en los últimos años ya hay marcas que están confeccionando piezas de lencería dirigidas a ellas de forma específica".

¿Qué características tiene una moda transinclusiva?

Tras asistir a un mini-desfile de estas fabulosas piezas de ropa interior, Jedet lo explica: "Hay mujeres trans que tienen pene igual que otras están reasignadas y tienen vagina, y algunas de ellas no se sienten cómodas con que se note. La ropa debe ser funcional, lo más cómoda posible dentro de lo que cabe —porque al final es como una especie de faja, entonces no es cómodo— porque muchas mujeres trans dependen de eso para poder salir a la calle, sentirse confiadas y pisar fuerte".

04.58 min Abrimos las puertas del taller para recibir a Jedet

Como no hay una única experiencia trans, las prendas lenceras no vienen con único manual de instrucciones: "Su demanda tiene que ver con las necesidades personales de cada persona trans. Hay personas que no están reasignadas y no quieren esconderlo porque se sienten cómodas, pero esto sale de una necesidad muy personal de sentirse segura. Esto ha existido siempre. Yo tengo amigas trans mayores que dicen que en la época de la Movida había una modista que les hacía las braguitas. Ahora tenemos más visibilidad, y cuando hay más visibilidad se fabrica más", dice.

04.40 min Jedet, espectacular con el conjunto de Palomo

La invitada señala el trabajo de Palomo Spain como ejemplo de moda inclusiva: "Palomo me ha vestido muchas veces y siempre me he sentido una reina", dice. Aunque Palomo ha trabajado en una línea de lencería junto a Andrés Sardá, genio para el que han desfilado Rossy de Palma o Bibiana Fernández, Jedet no se refiere sólo a la ropa interior: "Palomo hace algo muy bien, y es que hace zapatos hasta la talla 43, 44, 45... zapatos para todos. Encontrar tacones nos cuesta a las personas trans y a las no trans, porque Paris Hilton también tiene una 46".

Una moda que atiende a la diversidad tiene en cuenta las tallas, la función las prendas, los elementos que pueden estilizar distintos tipos de cuerpo y, por supuesto, el enorme abanico del gusto. Palomo sabe ceñirse al de Jedet: "Es una mezcla entre Sharon Tate y Lana del Rey".