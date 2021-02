"Lo importante en la vida es ser, no tener. Pero en esta profesión hay imágenes que cuentan mucho", explicaba Bibiana Fernández la última vez que visitó 'Maestros de la costura', que la ha vuelto a recibir con todos los honores que se merece. La artista representa mejor que nadie el espíritu y el inagotable poder de la moda. Su armario es la envidia de media España, igual que su actitud ante la vida y su control sobre sí misma.

Bibiana ha paseado por Berlín junto a Wim Wenders y ha posado junto a Madonna o Jean Paul Gaultier. En lo personal y en lo profesional, sempre ha estado rodeada de los más grandes nombres: Juanito Navarro fue su padrino en el teatro, Padro Almodóvar en la pantalla, y conoció los entresijos del mundo de la costura de mano de Manuel Piña y David Delfín, las dos figuras adoradas y ausentes que marcaron para siempre su relación con la moda.

Pero toda su historia es la obra de una única artista: ella misma, que siempre ha sabido quién era, qué quería y a quién. "Siempre quiero más cosas, como Chavela Vargas", que decía en una entrevista; algo que no ha cambiado con los años. "Nos gusta el titiriteo, qué le vamos a hacer. Son 45 años los que llevo ya dando tumbos por las carriolas estas, pero adoro mi profesión y espero dar mucha guerra".

Aunque todo en su estilo tiene un punto de origen claro y una razón de ser, la identidad también es susceptible de reinventarse sobre la marcha : "Me produce mucho miedo la gente que no tiene dudas, los grandes dictadores no tienen dudas. Yo tengo dudas existenciales cada día", cuenta en una conversación para la firma Yolancris. "Siempre cuando ha habido algo que no me ha gustado he intentado cambiarlo, y si no he intentado vivir con ello. Vivo en un proceso de cambio permanente y la moda siempre ha estado al servicio de eso . El mundo de la moda últimamente va a mucha velocidad".

Piña murió en 1994 y ella no volvió a desfilar hasta 2016, cuando sorprendió protagonizando el desfile de Andrés Sardá en la Madrid Fashion Week. "Hacía mil años que no me subía a una pasarela. Bueno, mil años o más: desde Piña" . En una entrevista con Flash Moda , repasaba su emotiva relación con esta disciplina, inseparable de la amistad y el duelo.

Es una mujer pragmática, y cuando su situación económica empeoró puso freno radical a esta costumbre: " La crisis vino con fuerza y ya no puedo hacer locuras, pero las he hecho ", y luego rectificaba: ¿acaso no es análoga su figura a la de un coleccionista de arte? "Siempre he pensado que comprar ropa no es gastar, sino invertir. Y ahí están mis inversiones. Creo que buena parte de mi patrimonio es mi vestuario ".

Primero, Bibi; después, Bibiana

La primera etapa de su carrera estuvo marcada por decisiones difíciles y trabajos a la altura del deficiente nivel de la época, pero ya entonces demostraba su inmensa sensatez y una digna autoconsciencia. "Si dijera sólo mis virtudes quedaría algo presuntuoso, y de decir mis defectos ya se encargan los demás", decía en 1985 en su Autorretrato con Pablo Lizcano. "Yo no lamento nada de lo que he hecho en mi vida, porque no tendría sentido: lo hice".

"La vida no ha sido fácil, la vida no es fácil para nadie, y a mí es verdad que me rodean unas circunstancias particulares. Pero no me quejo, creo que es mucho más difícil la vida de una ama de casa que tiene cuatro hijos y un marido en el paro que la mía. Aunque he tenido problemas, he tenido compensanciones. La vida es muy dura, así que yo no me quejo: estoy en un lugar de privilegio".

56.59 min Bibi Andersen

Detrás de ella tenía su papel en Cambio de sexo, la cuestionable película de Vicente Aranda, y por delante los éxitos que le harían recuperar el nombre de Bibiana Fernández: Sé infiel y no mires con quien, Matador, La ley del deseo o, ya en 1991, los Tacones lejanos de Pedro Almodóvar que no existirían sin ella.

Pedro Almodóvar con Bibiana Fernández, Victoria Abril, Marisa Paredes y Miguel Bosé en la premiere de 'Tacones lejanos' GTRES

"Durante mucho tiempo me dediqué a construir mi propio personaje, a ser quien soy; no como ficción, sino como realidad. Todo mi esfuerzo estaba puesto ahí y además conseguí hacer de mí la mujer que quería ser. Cuando he hecho de otras mujeres ha sido porque no eran de una sola manera, sino que a través del tiempo y de las circunstancias han ido cambiando, como yo".

Loles León, Rossy de Palma y Bibiana Fernández, tres 'chicas Almodóvar' de armas tomar RTVE

Bibiana Fernández presentó en TVE el programa 'Muchas gracias' RTVE

Bibiana se ha reinventado como personalidad televisiva, presentadora, tertuliana y concursante, y en TVE la hemos visto en espacios como 'Muchas gracias' o 'MasterChef Celebrity'. En el episodio de esta noche de 'Maestros de la Costura' la vemos bromear sobre una edad que acepta con naturalidad y a la que se enfrenta con la disciplina de quien no tiene tiempo que perder. En el programa ha estado uno de sus diseñadores preferidos Roberto Diz, del que tiene varios vestidos en el armario. Para el gallego, que esta diva lleve sus diseños es un honor.

"Bibiana es una de las mujeres más espectaculares y guapas de este país, tiene cultura e inteligencia, y a mí me gusta vestir a mujeres inteligentes. Pero sobre todo es un icono, no cabe duda", dice.

Bibiana Fernández viste de Tot-Hom en 'Maestros de la Costura'

Más noticias en Corazón y tendencias.