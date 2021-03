Palomo Spain vuelta alto. Alejandro G. Palomo pega un salto enorme en su carrera para explorar nuevos territorios y ampliar horizontes. Su moda siempre ha sido libre pero ahora más. La nueva colección se presenta en el marco de la Paris Fashion Week pero en la semana dedicada a las colecciones de mujer. La suya está pensada para chicos pero todas las prendas tienen la virtud de gustar a toda la gente, independientemente de su género y su cuerpo. Pero va más allá y propone varios looks pensados, y diseñados, para ellas. "Me he partido la cabeza pensando en cómo tenía que ser la chica Palomo y he descubierto que es igual que el chico Palomo. Creo que no hay diferencias".

El conjunto resulta fabuloso, nuevo, moderno, inclusivo.... "Estoy en un momento que quiero hacer lo que me da la gana, no lo que se supone que tengo que hacer", dice a RTVE Digital. Remarca que quiere trabajar con su propio calendario y que mira al futuro con la mente muy abierta. "Lo que quiero es abrir conversaciones de moda, y espero que el hecho de hacer más prendas para mujer que otras veces lo provoque.

La colección se llama 'Nuevo día', como la canción de Lole y Manuel, un título encierra un potente mensaje. "Mirar al futuro con una energia renovada, con optimismo, reafirmar mi marca y renovarme con pasión". Las prendas son más fáciles de llevar, con un estilo atractivo que invita a querer ponerte todo. "Está enfocada a un chico real. Me gusta que el chico que viene a probarse la colección con todo su rollo siga teniéndolo vestido de Palomo".

El cordobés ha trabajado las superposiciones, colocando capas de tejidos que se mezclan pero no se eclipsan. Hay estampados frescos y atractivos, como los cuadros vicky y los lunares. Los colores son amables y tranquilos, casi siempre en tonos pastel: amarillos suaves, verdes tranquilos, celestes infantiles, añiles, rosa palo.... y no faltan el blanco y el negro, contrastando con poderío. ¡El resultado es una colección que es más Palomo que nunca!".

La sastrería sigue teniendo protagonismo, reinventada ahora con tejidos de algodón y otras fibras naturales de la casa Julián López. Vemos siluetas más ajustadas y "el icónico cuello Palomo se aplica ahora en chalecos que se combinan con pantalones flare y bermudas slim fit con coquilla exterior".

Es una paleta de color con menos intensidad y la bandera de tejidos también se ha rebajado, restando dramatismo a la colección. También se nota menos aires historicistas, aunque sí hace guiños evidentes, como los 'protectores de genitales' que recuerdan a la moda del siglo XVI en España, y que se ven en el famoso retrato de Felipe II hecho por Tiziano. Por este detalle y por el tiro llaman poderosamente la atención los pantalones. "He cambiado el tiro, ahora lo llevan mucho más bajo y casi se ve el vello púbico y el culito", dice con picardía. "He querido conectar más con la gente joven pero sin perder la conexión con la gente más adulta. Echo de menos viajar y ver a la gente joven en París o Nueva York. Antes trabajábamos para evadirnos de la realidad y ahora quiero conectarme con ella.

Rejuvenece su marca y rejuvenece él. En esta temporada de 'Maestros de la costura', la cuarta, Palomo se atreve con prendas más atrevidas y complementos arriesgados, pasando del punk y el sado a la costura de Caprile, que ha vestido este lunes. La chaqueta de ositos de Miguel Bolaño que se puso arrasó en redes sociales y él está disfrutando de lo lindo. "Yo me meo de la risa cuando veo los memes, aunque yo, cuando me estoy vistiendo ya me los imagino. Nos tomamos todo demasiado en serio, y mis fans están encantados".

En el programa ha coincidido con Jaime Álvarez, director creativo de la firma de hombre Mans Concept ( que vistió a Aitana en la gala de los Goya), y con José Justy Calderón, responsable de la casa Yusty. Y a ellos se suma el interiorista Lorenzo Castillo, un amante de la moda masculina española. Un sector que crece y coge peso, y que amplía sus fronteras estéticas abriendo la puerta a nuevas siluetas, nuevos tejidos y nuevos referentes. Como Laura Ponte, una mujer elegante y moderna, que está fabulosa con los trajes de Oteyza, otra de las casas más potentes de la moda para hombre, con los diseños de Palomo. "Nos encanta a todos, Laura Ponte lleva la moda de hombre a su terreno, explorando su feminidad y dándole un nuevo significado a las prendas". Y ese es el camino. Abrir la mente, y abrir los armarios.