Corría 1956 cuando Gaby Aghion y Jacques Lenoir organizaron el primer desfile de Chloé durante un desayuno en el famoso Café de Flore de París. 65 años después es Gabi, como llamana a Gabriela Hearst, la que firma el desfile con el que debuta en esta mítica casa de moda. Y lo hace de noche, con las modelos pisando los adoquines de Saint-Germain-des-Prés. Es este arco temporal se traslada a la colección, para conectar pasado y presente en un sobresaliente ejercicio de moda, estilo y vanguardia. Hearst se maneja muy bien dibujando una feminidad alejada de los estereotipos, proyectando una silueta novedosa y un aire muy moderno a la casa, ampliando los significados de conceptos como feminidad y androginia.

Una fuerte apuesta por la sostenibilidad

La maison ha tenido distintos directores creativos, y todos han dejando su sello personal: la propia Anghion, Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Phoebe Philo, Clare Waight Keller y Natacha Ramsay-Levi. Ahora Gabriela Hearst recoge ese potente legado y le da una nueva dimensión ética y estética, creando un interesante universo en se ponen en valor las tradiciones, sobre todo la artesanía de Uruguay, patria de Hearst, y la sostenibilidad. "Si no creyera en que es posible ser sostenible no estaría aquí. Mi objetivo es crear productos que no solo parezcan bonitos, sino que estén en equilibrio con el medioambiente".

La diseñadora promete además acelerar los objetivos de sostenibilidad para 2025 eligiendo materiales menos agresivos, eliminando lo tejidos sintéticos, utilizando otros reciclados, trabajando con seda de agricultura orgánica, recurriendo a cachemira reciclado, usando lino en lugar de algodón en lo bolsos, entre otros proyectos.