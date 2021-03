Aitana Ocaña se ha convertido en una de las sensaciones de la industria musical desde que saltó a la fama en 2017 gracias a su paso por Operación triunfo. Además, forma una de las parejas de jóvenes más comentadas al tener una relación con el actor Miguerl Bernardeau, hijo de la actriz Ana Duato. Y hoy su carrera dará todo un giro al tener la oportunidad de cantar en el escenario de la 35.º edición de la entrega de estos galardones en una gala telemática desde el Teatro Soho Caixabank de Málaga.

Aitana canta Happy days are here again de Barbra Streisand por petición de Antonio Banderas

Aitana ha deslumbrado en su actuación de la 35.º edición de los premios Goya 2021, versionando la canción Happy days are here again (1963), de Barbra Streisand. Una noche en la que la cantante se ha desdoblado en dos Aitanas, la de la alfombra roja y la del escenario.

"Es un vestido realizado a raíz del patrón de una chaqueta, que es nuestra pieza central. Es de lamé azul marino con detalles en satén, lleva una raja en la parte baja que sale a la altura de la rodilla y en la espalda va la sorpresa, porque va toda al aire". Un diseño exclusivo que combina la esencia de la firma con el estilo de Aitana. "Exacto, Es una pieza que lleva toda la sobriedad de Mans pero descontextualizada para ella, con las aberturas".

Llevan semanas trabajando juntos para que el vestido encajara perfectamente con la actuación formando un todo maravilloso. Jaime está orgulloso del resultado. "Me ha dado libertad total para crear, y además Aitana tiene mucho rollo, ¡ha sido un gusto trabajar con ella".

Este es un nuevo paso en la historia de la casa y un aperitivo de lo que está por llegar. Jaime presenta en unos días su nueva colección para hombre pero se estrena en la moda femenina con dos looks para mujer. Algo necesario, ya que son muchas las chicas que le piden prendas de sus percheros masculinos para ir a fiestas y pisar alfombras rojas.

No es la primera vez que Mans Concept viste a estrellas del cine en la gala de los Goya, en 2020 arrasó, pues dos de los actores mejor vestidos llevaron sus trajes. Uno fue Eduardo Casanova, con un esmoquin blanco, con chaqueta crop rematada en cola que llevaba las solapas en raso de seda blanco, a juego con el fajín. Nada qué ver con el traje que llevó Enric Auquer, en negro y con un estilo más 'clásico'. Un traje que le dio suerte ya que se llevó el preciado 'cabezón'.

Pero hay más. Este lunes Jaime estará en Maestros de la costura. El programa se centra en la moda masculina y ha invitado al interiorista Lorenzo Castillo.