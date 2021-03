Aitana ha sorprendido con nuevo look en la alfombra roja de los Premios Goya y ha arrasado con su Versace, Hiba Abouk nos ha dejado sin respiración y Marta Nieto ha sido una de las mejores vestidas mientras que, en el photocall virtual, las ganadoras han sido Milena Smit y Natalia de Molina. La gran fiesta del cine español, la gala de los Goya, es también la gran fiesta de la moda, y todos los involucrados son conscientes de lo que está en juego. En los últimos años se ha pegado un salto enorme y el nivel de las firmas que visten a las estrellas está al nivel de las grandes alfombras rojas de Hollywood, Cannes o Venecia. Esta es una gala atípica y la pasarela roja también lo es. Este año las actrices y actores han posado en Málaga pero también en sus casas, una combinación que ya hemos visto en los citas como los Globos de Oro.

La moda española coge cada vez más peso y son muchas las firmas que quieren vestir a los nominados e invitados. La repercusión es grande, más que la de cualquier desfile de moda. Hay diseñadores y casas de moda que presentan sus colecciones en la Pasarela Cibeles, la MBFWM, como Pedro del Hierro, Teresa Helbig, García Madrid, Pertegaz o Juan Duyos, y que además están muy presentes en la alfombra roja. Pero no faltan las firmas internacionales y hemos visto diseños de pasarela que llegan desde París, Milán y Nueva York. Vestidos de casas tan conocidas como Chanel, Dior, Elie Saab, Alberta Ferretti o Carolina Herrera.

Aitana en la alfrombra roja Jorge Guerrero

Aitana de blanco en la alfrombra roja GTRES Sergio R Moreno

Aitana era la invitada más esperada de los Premios Goya 2021. Ha escogido un diseño de Versace para pisar fuerte en su primera vez sobre la alfombra roja y tiene preparada una actuación muy especial, con un clásico que le ha pedido Antonio Banderas.

Hiba Abouk, de Giambattista Valli AFP

Hiba Abouk está impresionante en el vestido rosa de Giambattista Valli con el que ha hecho su impresionante entrada en la alfombra roja.

Nathy Peluso con un vestido azul posa en la alfombra roja efe/ Jorge Zapata

Como una diva del Hollywood clásico, Nathy Peluso lleva el vestido de sus sueños, y ha participado en el diseño: "Un día estaba cenando y lo boceteé, lo dibujé, me imaginaba los movimientos circulares que caen por el cuerpo femenino, las mandas... Estoy muy contenta porque tiene fuerza pero a la vez es muy clásico, estoy orgullosa".

Jon Kortajarena es embajador de Tom Ford sobre la alfombra roja de los Premios Goya EFE MK.

Ellos también arrasan: Jon Kortajarena es embajador de Tom Ford, con quien trabajó en la película Un hombre soltero, y ha llevado un esmoquin del diseñador norteamericano.

Natalia Verbeke, de Oscar de la Renta en los Goya 2021 AFP

Natalia Verbeke se sale de lo convencional y apuesta por un look joven y fresco con un vestido de Oscar de la Renta de la colección resort 2021, joyas de Bulgari y zapatos de Jimmy Choo. Es un vestido del desfile, tintado en verde, negro y blanco y estampado con flores en los mismos tonos.

Ángeña Molina posa y saluda sobre la alfombra roja efe

Dior, Chanel, Carolina Herrera, Nina Ricci, Giorgio Armani… Los vestidos más fabulosos de las pasarelas de Milán, París y Nueva York han aterrizado en Málaga para realzar el glamour de nuestras actrices. Entre ellas, Ángela Molina. La ganadora del Goya de Honor ha deslumbrado con un diseño de costura de Armani Privé, en negro y con destellos de oro, y zapatos de un español ilustre, Manolo Blahnik. Las joyas son de la casa Bárcena, que ha rematado los looks de Paz Vega, Candela Peña, Patricia López y Elena Sánchez

Emma Suárez con un traje de chaqueta negro efe

Giorgio Armani, el diseñador preferido de las estrellas de Hollywood, también ha vestido a Emma Suárez, que ha llevado un sastre XXL, en negro, un diseño que ha lucido Charlize Theron.

Belén Cuesta posa con su vestido negro Jorge Guerrero

Belén Cuesta, estrella de Sentimental, ha recurrido a la casa Carolina Herrera, que podemos decir que española ya que la controla el grupo Puig, igual que Nina Ricci, Jean Paul Gaultier y Paco Rabanne, entre otras firmas. Su vestido es sobrio pero con un toque sensual, acentuando la desnudez de sus hombros con una mangas caídas con forma abullonada, y una falda midi. Sus joyas han llamado la atención: pendientes de estilo retro Hollywood años 50 y dos sortijas, una de estilo Art Deco años 30 y la otra estilo Chevalier años 40. Todo de la casa vallisoletana Del Páramo.

Natalia de Molina viste de JC Pajares

Natalia de Molina, nominada por su trabajo en Las niñas, ha sido una de las primeras en hacer su aparición sobre la alfombra roja virtual. Lleva un diseño exclusivo de Juan Carlos Pajares, compuesto por una chaqueta que se alarga y termina en cola y un pantalón ancho con doble pinza encontrada. “Queríamos realizar un look actual para una alfombra roja virtual”, dice el diseñador que ha mezclado la sofisticación con el aire deportivo para dar con el toque exacto de la actriz.

Milena Smit ha trabajado con el mismo estilista que Natalia, Freddy Alonso, y tras arrasar con su arriesgado look en los Premios Feroz ha optado por la elegancia de Givenchy. Corona este diseño dorado con candados y a través del maquillaje le añade su particular sello personal: animal, feroz y magnético, combinación con la que se ha ganado la nominación al premio Goya por su trabajo en No matarás, que protagoniza junto a Mario Casas.

María Barranco con la mascarilla levantada en los Preios Goya efe/ Jorge Zapata

Paz Vega, de Elie Saab y con joyas de la casa Bárcena, deja sin respiración cuando hace su aparición en la alfombra roja.

La actriz Marisa Paredes en los Premios Goya EFE MK.

Marisa Paredes tiene una estrecha relación con la moda. Su nombre está unido al de Sybilla pero ahora ha encontrado un buen aliado en Juan Duyos. Para la gala ha llevado un diseño de pasarela compuesto por un abrigo trapecio en organza con hilos metalizados y flecos de seda en negro y berenjena.

El abrigo de Marisa Paredes, de la firma Duyos, sobre la pasarela

Boceto del abrigo de Marisa Paredes, de la firma Duyos

Vanesa Martín con un traje de chaqueta efe/ Jorge Zapata

La actriz completa el look con una falda de tul en seda negra y un cuerpo en negro que se ciñe con un cinturón en piel tintada en tono champagne. Llamativos son los zapatos, un modelo de la casa Camper con tacón ‘inteligente’.

La actriz Paz Vega sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2021. AFP

Y de una chica Almodóvar a otra: María Barranco. La actriz arrasó hace un año con un vestido de la casa Pertegaz y por eso ha vuelto a confiar en su director creativo, Jorge Vázquez. Se trata de un vestido de gazar estampado con flores, que va drapeado a la cintura con un lazo enorme y lleva falda de capa. Un diseño de pasarela, de la colección de otoño e invierno 2021.

Daniela Santiago en la alfombra roja de los Premios Goya AFP

Después de arrasar en los Premios Feroz, la actriz de Veneno Daniela Santiago vuelve a apoderarse de la alfombra roja con un vestido estampado en negro y vino.

Paz Vega muy sonriente en la alfombra ETTORE FERRARI

Vanesa Martín, otra de las cantantes de la noche, ha apostado por Alicia Rueda para la alfombra roja y Aitana ha brillado en el escenario con un diseño exclusivo de Mans Concept, la firma de Jaime Álvarez. Se trata de un diseño especialmente hecho para ella: un vestido con patrón de una chaqueta que cae al suelo y se abre en la pierna y deja además la espalda al aire.

Marta Etura con un llamativo vestido rojo posa en la alfombra Jorge Zapata

Marta Etura, que en 2010 recogió su Goya a mejor actriz por Celda 211, posa con un hermoso vestido rojo y joyas de Suárez.

María Casado con un vestigo largo y negro Jorge Zapata

Pronovias se ha encargado del vestuario de María Casado, que presenta la gala junto a Antonio Banderas.

Najwa Nimri, la actriz, de riguroso negro Jorge Zapata

Najwa Nimri luce la mascarilla más original de la noche y vuelve a apostar por moda española con un diseño de la firma Loewe.

Adrián Lastra en la alfombra roja de los Goya AFP

Adrián Lastra se deja el esmóquin negro en casa y toma nota de los Globos de Oro: opta por un traje con estampado animal en colores militares, con las solapas negras y detalles dorados.

Noticia en construcción.