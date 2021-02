Victoria Abril ha conseguido ser la protagonista de los premios Feroz días antes del certamen que había decidido premiar toda su carrera frente a las cámaras. Negando la gravedad del coronavirus y llamando "coronacirco" a la actualidad de las medidas sanitarias, la que fuese chica Almodóvar en la época de la 'Movida' se ha sumado a compañeros de generación que, como Miguel Bosé o Enrique Bunbury, han tomado la vía negacionista. Pero otros miembros del espectáculo ya han tenido suficiente: Loles León, que trabajó con Victoria en Átame, no se ha cortado un pelo a la hora de oponerse a estas declaraciones.

"Ni el paso de los años le quita la tontería que siempre ha tenido. ¡Qué ignorante! Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo", escribió Loles en Instagram, donde ya se había mostrado bastante crítica con quienes no respetan las medidas contra la COVID-19. Lo hacía en una publicación de Piti Alonso, uno de los mayores promotores del cine español y el encargado de organizar muchos de los preestrenos y entregas de premios que prestan altavoz a los actores españoles. Bajo una foto de Victoria Abril, Alonso escribía: "No voy a hacer ningún comentario. Solo quiero mandar un abrazo a todas las familias afectadas por esta pesadilla".

El mundo del espectáculo responde a los negacionistas Cuando le preguntaron por sus opiniones respecto a la pandemia, Loles León fue al grano y apeló a la responsabilidad individual: "Hay gente que lo hace muy bien y otra muy mal". Y, pese al exabrupto de Victoria Abril, son muchos los actores que lo están haciendo "muy bien", contribuyendo a concienciar contra el virus y utilizando su plataforma para abrirse sobre su experiencia con la enfermedad. Aurora Carbonell, Nathalie Poza o Anna Allen, actriz de Cuéntame cómo pasó, sumaban su voz a la de Loles León en la publicación en la que ha plantado cara a su compañera de profesión. 05.24 min Corazón - Las 10 polémicas más sonadas de los famosos con el coronavirus