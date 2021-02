La actriz Victoria Abril ha aprovechado la rueda de prensa del Premio Feroz de Honor para criticar duramente las medidas sanitarias adoptadas por COVID - 19 y ha puesto en duda la gestión de la pandemia: “Esto no es COVID, es un coronacirco”.

Para no meterse en follones, ha preferido poner el ejemplo de lo que pasa en Francia, ya que ha pasado allí todo el año de la pandemia: “El gobierno ha vuelto a pedir otro año para meter decretazos y quitarnos ya el cien por cien de nuestras libertades”. Se ha atrevido a sacar cifras y estadísticas, sin citar ninguna fuente, poniendo en duda los efectos del coronavirus.

"Si tengo que pasar por 'conspiracionista', paso”.

En su discurso negacionista, no podía faltar uno de los temas más controvertidos, el de las vacunas: “No están testadas, son experimentos sin probar que nos meten rapidito y no están funcionando”. Incluso llega a animar al presentador a entrar en internet y foros científicos para corroborar su información y afirmado con rotundidad: “Esto no es una pandemia, es una plandemia”.

La periodista y presidenta de los Premios Feroz, María Guerra, se ha manifestado al respecto para decir públicamente que no comparten la opinión de Victoria Abril y que siguen trabajando por una cultura segura.

“Como presidenta de @PremiosFeroz debo dejar claro que no compartimos en absoluto la opinión de @AbrilVictorina sobre el #COVID19. Seguimos trabajando por unos #Feroz2021 y una cultura segura https://t.co/VeeBbvTfSn“ — María Guerra (@maguerram) February 25, 2021

Así la actriz se suma al pensamiento negacionista de Miguel Bosé, que ha sido el foco de muchas críticas cada vez que opinaba sobre el virus y todo lo que lo rodea. Como curiosidad, resulta que ambos trabajaron juntos en Tacones Lejanos e interpretaron una polémica escena de sexo en la que él va vestido de mujer y acaban manteniendo relaciones sexuales en el camerino.