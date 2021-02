¡Por fin una buena noticia para J Balvin! Los constantes rumores de embarazo que rodean al cantante y a su pareja, Valentina Ferrer, cobran fuerza. Y ya se sabe, cuando el río suena... agua lleva. El programa de Univisión El gordo y la flaca ha confirmado la noticia. Ha sido la periodista Tanya Charry quien asegura que la modelo argentina ya está de cinco meses y que podría salir de cuentas este verano.

Según la periodista que ha dado la noticia, existe una grabación reciente en la que aparecen J Balvin y Valentina Ferrer en las calles de Los Ángeles, donde se puede ver a la modelo lucir ropa ancha para que no se le note el embarazo.

La pareja siempre ha intentado mantener su vida persona personal al margen de los focos. Se conocieron en 2017 durante el rodaje de un videoclip del artista y no oficializaron su relación hasta un año después, cuando ya era imposible ocultar lo evidente. El cantante y la modelo sorprendieron a la prensa cuando asistieron juntos a la Fashion Week de Nueva York.

Parece que esta vez les ha vuelto a pasar lo mismo, aunque ocultar una barriga de embarazada de cinco meses no debe ser nada fácil. Ambos muy celosos de su intimidad y en sus redes sociales es imposible enconrtrar alguna pista sobre el posible embarazo. Ninguno suele compartir imágenes juntos en sus redes sociales y tampoco es habitual verles posar juntos en la alfombra roja.

A finales del 2019 algunos medios se hicieron eco de los rumores de ruptura, pero ahora parece que la pareja está mejor que nunca. ¿El momento perfecto para ampliar la familia? El cantante colombiano siempre ha manifestado su deseo de convertirse en padre.

Un año complicado para J Balvin

J Balvin admitió hace un tiempo que sufría depresión y ansiedad. A finales del año pasado esos problemas volvieron a afecta a su vida y quiso compartirlo con sus seguidores. "Saludos mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano yo tenía mis pruebas... En este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión. No me gusta actuar, no me gustar estar finiendo ‘Ay, la felicidad, todo está perfecto’. Porque nada, soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable", dijo a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

El cantante también tuvo que ganarle la batalla al coronavirus. "Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó bien duro", reconoció el artista, que casi tuvo que ser hospitalizado.

