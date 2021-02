El pasado mes de noviembre Edurne y David de Gea sorprendían con la noticia. ¡Iban a ser papás! Una pareja más que se sumaba al baby boom de los famosos. Ahora ambos están a punto de convertirse en papás por primera vez. La cantante, que ya está de nueve meses, ha acudido esta mañana junto a su madre, Yolanda Almagro, a su última revisión médica para comprobar que todo está en orden antes de dar la bienvenida a su hija.

Muy abrigadas y protegidas con mascarillas FFP2, madre e hija han llegado a la Clínica Ruber. Para ir a la cita, la cantante ha optado por un look de lo más cómodo, un abrigo oversize en color rosa, un bolso negro de piel de Prada y unas botas planas calentitas de invierno.

La artista, que normalmente reside en Manchester junto a su pareja, se ha instalado en Madrid para dar a luz, aunque todavía no sabe cuándo vendrá el padre de su hija, David de Gea. "Queda muy poquito, está todo fenomenal que es lo más importante, que viene muy sanita", ha asegurado Edurne a los medios de comunicación que la esperaban la salida de la clínica. "Es el primer nieto de la familia. Estamos felices y emocionados", ha dicho la cantante, que espera con ansias el momento de ver la carita de su bebé.

Para afrontar la mañana de hospital, Edurne ha compartido con sus seguidores de Instagram su último antojo. Unos buenos churros de buena mañana que hacen salivar a cualquier persona, embarazada o no.

El nacimiento de su primera hija junto al guardameta podría tener lugar en cualquier momento. Edurne ha ido compartiendo su evolución a través de las redes sociales, aunque todavía no ha desvelado cómo se llamará su "bebita". ¡Pronto lo sabremos!

Su actuación en Destino Eurovisión

Ni los nueve meses de embarazo han logrado frenar a la cantante. "No me puedo quejar, he tenido un embarazo muy bueno. He podido trabajar, estar con el disco y los singles y apoyando a Blas", ha comentado Edurne, que fue una de las grandes invitadas de la noche y, sin duda, la que más sorprendió subiéndose al escenario de la gala Destino Eurovisión con su tripita.

00.21 min Edurne 'da la nota' con Blas Cantó en 'Destino Eurovisión'

La cantante no ha dudado en acompañar a su amigo Blas Cantó en un momento tan importante para él. Ella ya sabe lo que es participar en Eurovisión. En 2015 representó a España en el certamen europeo con Amanecer. El dúo estuvo espectacular en su interpretación del clásico Somebody to love y dejó al público con la boca abierta.

"Fue un orgullo acompañarte en este día tan especial. Disfruta de la experiencia eurovisiva, que eso se queda para toda la vida. Estando de nueve meses no sabía si llegaría a poder cantarla, pero ahí estuvimos las dos. Mucha suerte, vas a ser el mejor representante. Nos quedamos contigo", ha escrito Edurne a Blas Cantó en sus redes sociales para desearle lo mejor.

