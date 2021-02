Conchita lanza 'La orilla' envuelta en una fuerte polémica

Conchita vuelve a la carga con nuevo disco y polémica. 'La orilla' es su primer trabajo en cinco años. Se trata de un álbum íntimo que le ha costado mucho sacar adelante porque en este tiempo su vida ha estado expuesta a experiencias muy intensas. "Ahora mismo estoy supercontenta, me ha cambiado mi manera de ver las cosas, agradezco cada momento y todo lo que hago me parece un regalo, hasta respirar".

Luego está la polémica que se ha formado porque ha sacado a la venta las entradas para su concierto de presentación este disco. La cita es el 27 de febrero y, como es habitual en tiempos de pandemia, se retransmitirá de forma online a través de una plataforma de streaming. Y, tras recibir algunas críticas por su decisión de cobrar entrada (10 euros para acceder al streaming), la cantautora que saltó a la fama en el año 2017 con "Nada que perder" ha tomado sus redes sociales para defenderse de los 'haters' con uñas y dientes.

"Os quiero explicar una cosa. El concierto que damos es con una plataforma que se llama DX streaming y va a haber mucha gente trabajando en ese concierto: va a haber cámaras, va a haber iluminación, va a haber un técnico de sonido, tienen que venir los músicos, tenemos que ensayar, hay algunos músicos que vienen de fuera... No os voy a contar mi vida, pero es así. Y hay que pagar los trayectos, y hay que pagar las comidas", explica en un vídeo en el que no esconde su enfado ante las protestas.

"Los músicos también cobran"

"¡Cuidado, que es que los músicos comen, y cenan y desayunan, y todo eso hay que pagarlo, hay que pagar a la gente por su trabajo, es algo muy loco pero los músicos también cobran", dice Conchita, indignada ante lo que considera una falta de consideración a uno de los gremios que más afectado ha visto su sustento por la pandemia.

"Y no sólo es eso, es que además me encantaría pagarles muy bien porque llevamos un año sin poder trabajar, un año entero, entonces cada vez que me llega un mensaje de estos me entran así como unas ganas de matar a la gente... Y estoy intentando contener los impulsos porque estoy muy feliz, porque el viernes sale mi disco y de verdad que no quiero que cuatro... Es que hay gente que tiene un tacto en las redes, un alma pura, de verdad, enhorabuena", dice con sarcasmo.

"Vamos a hacer un concierto muy bonito y simplemente os quería decir eso, que al que le parezca mal que se vaya a dar un paseo por la calle".