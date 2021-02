Destino Eurovisión, la preselección española para elegir el tema de España en Eurovisión 2021, se ha convertido en 'La fiesta de Blas'. Un espectáculo al que han estado invitados algunos de los mejores artistas del panorama nacional: Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Andrés Suárez, Nia, Cepeda y Roi han acompañado a nuestro representante en esta noche decisiva. Juntos en el escenario, nos han regalado versiones de temas del protagonista de la noche y grandes temas de la historia de la música.

"Ha sido un show completamente en vivo, emotivo. Estoy muy feliz de lo que hemos hecho. Me he sentido muy acompañado y muy querido. Compartirlo con amigos y grandes artistas de este país, cantando mis canciones", ha expresado el intérprete que representará a España en Eurovisión con "Voy a quedarme".

"Somebody to love" con Edurne

Edurne, embarazada de ocho meses y medio, no ha dudado en dejarlo todo para darle la mano a Blas Cantó. Ella sabe lo que es representar a España en el certamen europeo ya que en 2015 viajó a Viena con "Amanecer". "Yo quería estar aquí apoyándote. No hay nadie mejor en España para representarnos en el Festival de Eurovisión", le ha dicho la madrileña al finalizar su dueto "Somebody to love" (de Queen) con el que han levantado al público. Edurne ha lucido orgullosa la tripita del bebé ella y su marido, el futbolista David De Gea, esperan para dentro de pocos días.

