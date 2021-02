1:10 Blas está muy contento con la canción que representará en Eurovisión 2021. ¿Quieres saber cuáles han sido sus primera impresiones? ¡No te pierdas la entrevista tras saber el resultado!

0:55 En esta gala, Blas Cantó ha querido recordar algunas de las canciones más emblemáticas del Festival de Eurovisión, que este año cumple 60 años. ¡Este ha sido su particular homenaje!

0:45 Antes de volver a interpretar "Voy a quedarme", Blas Cantó ha querido agradecer todo su esfuerzo a los sanitarios que luchan contra el coronavirus.

0:40 ¿Te has perdido alguna de los temas que se han cantado esta noche en 'Destino Eurovisión'? ¡Aquí las tienes todas!

0:30 ¡Para emocionante, la actuación de Blas Cantó interpretando "Amar pelos dois"! ¡Los pelos de punta!

0:15 ¡Cuánta emoción ha habido en la gala! ¡Hasta Yolanda Ramos ha soltado una lagrimilla! La actriz ha entrado por videollamada para mandar un mensaje a Blas y no ha podido contener las lágrimas.

0:07 ¡YA TENEMOS CANCIÓN PARA EUROVISIÓN! ¡"Voy a quedarme" ha sido votada con un 58%!

0:03 ¡Aquí tienes el "Él no soy yo" de Pastora Soler con Blas Cantó! La actuación completa en nuestra web.

23:55 ¡Hasta Yolanda Ramos ha llorado en esta gala!

23:50 ¡Faltaba Pastora Soler en esta gala! ¡Y sorprende cantando "Quédate conmigo" a capella!

23:45 ¿Sabías que Blas Cantó es el padrino del hijo de Beatriz Luego? Este es el mensaje que la cantante ha querido mandarle por videollamada.

23:40 ¡Luis Cepeda y Roi se suman a la fiesta de Blas! Junto al representante español han interpretado "In your bed" poniendo a todos en pie.

“Qué buen rollo entre Cepeda ( @cepedaoficial ), Roi ( @RoiMendez ) y Blas Cantó cantando "In your bed" ���� #DestinoEurovisión ⭕ https://t.co/0dOWkgYltR pic.twitter.com/OGLERelSVE “

23:35 A Blas Cantó le recomendaron alzas para cantar junto a Nia, pero el artista lo rechazó. Además ha contado la anécdota de la boda de su abuelo, en la que a él le pusieron en una caja de fruta para equilibrar las alturas.

23:31 Emoción pura con la actuación de Andrés Suárez y Blas Cantó. ¡Así ha sonado "Lucía" en sus voces!

23:24 Nia, la ganadora de Operación Triunfo 2020, ha querido estar también junto a Blas en esta gran gala. Ambos se conocieron en la Academia, pero tienen una amiga en común: Mirela. Juntos han cantando "Cúrame", la canción en la que colaboran.

23:18 ¡Maravilla de actuación de Andrés Suárez con Blas Cantó! Juntos han interpretado "Lucía" de Serrat.

23:15 "Estar juntos de nuevo, recordar todo lo que vivimos, es increíble" Blas Cantó no ha podido evitar emocionarse al estar al lado de sus compañeras.

23:10 Alba, Mirela, Lydia Fairen y Lucía Estrella, las cuatro compañeras de Eurojunior 2004 de Blas Cantó han sorprendido al representante español con la canción que cantaban juntos. ¡Así ha sido el reencuentro!

23:05 Blas ha cantado con Vanessa Martín "Complicado". ¡Así ha sido la actuación de estos dos artistas! ¡Emoción pura!

22:58 Si has cogido la gala empezada, aquí tienes la actuación completa del Medley de Eurovisión que ha interpretado Blas para abrir el programa.

22:53 Blas es un gran admirador de Freddie Mercury y hoy ha querido homenajearle junto a Edurne cantando "Somebody to love".

“���� Menuda actuación se han marcado Edurne y Blas Cantó. Enamorados estamos con este "Somebody to love" �� #DestinoEurovisión ⭕ https://t.co/0dOWkgYltR pic.twitter.com/4VgVpK5wKe “

22:48 ¡Qué momento tan emocionante de Blas al recordar a su abuela! "Sigue siendo el amor de mi vida".

22:42 ¡Primera sopresa de la noche! ¡Blas canta con Vanessa Martín!

22:40 ¡"Memoria" ha sido otra gran actuación! ¿Cuál ganará? ¡Aquí tienes la interpretación completa!

22:38 Blas ya quería representar a España en Eurovisión cuando era pequeño. ¿Quién dijo que los sueños no se cumplen?

22:35 ¡Pedazo actuación ha sido la interpretación de "Voy a quedarme"! La tienes completa en nuestra web.

22:33 Blas Cantó confiesa haber escrito "Voy a quedarme" en el momento más difícil de su vida.

22:32 ¡Así van los porcentajes ciego! ¿Cambiará la cosa durante la gala?

22:25 ¡Segunda canción de Blas! ¿Te ha gustado "Memoria"? ¡Las votaciones se han vuelto a abrir!

22:18 ¡Ahí va la primera propuesta de Blas Cantó! "Voy a quedarme". ¡Espectacular puesta en escena!

22:13 ¡Menudo arranque de programa recordando algunas de las canciones más míticas de Eurovisión!

22:08 ¡A punto de empezar! ¡Blas Cantó ya está preparado!

22:00 ¡Ha llegado el gran momento! Sigue en directo "Destino Eurovisión" en La 1 y en RTVE.es.

“Will @BlasCanto be singing ‘Voy a quedarme' or 'Memoria' for Spain ���� at #ESC2021? ✨



�� Watch #DestinoEurovision live here �� https://t.co/epQDCOxOLx pic.twitter.com/8146LTmYNp“