"Memoria" o "Voy a quedarme". Los espectadores decidirán cuál de las dos canciones interpretará Blas Cantó en el Festival de Eurovisión 2021. Ya se han abierto las votaciones en la web y la aplicación de Eurovisión en RTVE; así como a través de las llamadas telefónicas y SMS.

El candidato español es coautor de los temas: "Memoria" el uptempo mientras que "Voy a quedarme" es una emotiva balada. Dos opciones muy diferentes pero igual de potentes cuyas letras contienen parte del alma del intérprete.

Letra de "Memoria"

Foto perfecta, tú y yo siempre juntos

Despreocupados sin miedo a pensar

Que llegaríamos hasta este punto

Donde por mal o por suerte ya no hay marcha atrás



Te fuiste y me dejaste

Aquí Sin poder sacarte



De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente No te vas



Y en mi memoria

Como agua ardiente,

Para siempre quemarás



Y es que

Lo peor de ti

Me hizo ver lo peor de mi

Y ahora sé por qué

“Yo sin ti”

Es lo mejor

De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente No te vas



Pasaste de hablarme a cerrarme la puerta

La misma que yo te ofrecí en tus peores días

Y mira que todos me hablaron de lo que hacías

Y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha atrás



De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente No te vas



Y en mi memoria

Como agua ardiente,

Para siempre Quemarás



Y es que

Lo peor de ti

Me hizo ver lo peor de mi

Y ahora sé por qué

“Yo sin ti”

Es lo mejor

De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente no te vas



Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote

Yo sigo pensándote



De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente no te vas



Y en mi memoria

Como agua ardiente,

Para siempre quemarás



Y es que

Lo peor de ti

Me hizo ver lo peor de mi

Y ahora sé por qué

“Yo sin ti”

Es lo mejor

De mi memoria

Aunque lo intente,

De mi mente No te vas



No te vas