Eurovisión 2021

Francia ya ha decidido: Barbara Pravi será la representante gala la 65ª edición del Festival de Eurovisión. La cantante ha arrasado en la selección nacional Eurovision France: C’est Vous Qui Décidez! con el tema "Voilà", compuesto por ella misma integramente en francés.

Una interpretación exquisita y una propuesta intimista, elegante y llena de fuerza han enamorado a la audiencia y del jurado profesional del programa, que le dieron la máxima puntuación en las votaciones. La joven artista defenderá la bandera tricolor en la final del certamen europeo el 22 de mayo.

Esta será primera vez que Barbara Pravi participe como candidata gala en el festival. Sin embargo, es una de las autoras (junto a Igit) del tema "J' imagine", con el que la pequeña Valentina dio la primera victoria a su país en Eurovisión Junior. También firmó la canción el año anterior, "Bim bam toi" con la que Carla logró la quinta posición en Gliwice-Sileasia.

A diferencia del año pasado en el que France Télèvisions eligió internamente a Tom Leeb, esta vez los galos han apostado por una preselección. Doce artistas han competido en el programa emitido en el canal France 2, que ha constado de dos rondas. En la primera han actuado todos los participantes y los votos de los espectadores han decidido los siete primeros clasificados. Además de Pravi, han pasado Juliette Moraine, Pony X, Casanova, Céphaz, Amui y 21 Juin Le Duo.

El octavo finalista ha sido elegido por un jurado profesional - presidido por Amir, candidato de Francia en Eurovisión 2016-. Los expertos han apostado por LMK. En la ronda final, los ocho artistas han vuelto a someterse a la decisión del público y los jueces, donde los votos han contado al 50%. Barbara Pravi y su "Voilà" se han llevado la mejor nota de ambos grupos con un total de 204 puntos.

Stéphane Bern y Laurence Boccolini han presentado el espectáculo en el que hemos podido ver a muchas estrellas en el jurado: Amir ha estado acompañado por el diseñador Jean-Paul Gaultier, los ganadores de Eurovisión Marie Myriam (1977) y Duncan Laurence (2019), Natasha St-Pier (candidata de Francia en 2001), Elodie Gossuin (modelo), Andre Manoukian (músico), Chimene Badi (cantante), Michele Bernier y Agustín Galiana (actores).

Francia en Eurovisión

Tras la fallida participación de Tom Leeb y su "The best in me" en la edición cancelada de 2020, Francia confía en una power balad que retorna al estilo de la canción clásica francesa.

Francia fue uno de los países fundadores del festival en 1956, junto con Italia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Alemania Occidental. Ha participado 62 veces en el certamen europeo y su primera victoria llegó en 1958 con el tema "Dors, mon amour" de André Claveau. Posteriormente se alzaría como ganador hasta en cuatro ocasiones más: 1960, 1962, 1969 y 1977.

Hasta 1981 podríamos decir que Francia vivió la época dorada de su participación en Eurovisión, batiendo récords de victorias y rara vez bajando del Top Five en la clasificación final. Su peor resultado llegó en 2014, cuando TWIN TWIN quedó en última posición con tan solo dos puntos en el certamen de Copenhaguen. En 2016 volvería a cosechar un gran éxito con Amir y "J'ai Cherché", que quedó en sexta posición en Estocolmo. Como miembro del Big Five, Barbara Pravi tiene asegurada su plaza en la final de Róterdam 2021.