Eurovisión 2021

Eden Alene regresa al Festival de Eurovisión como representante de Israel. Tras la fallida edición de 2020 a causa del coronavirus, la emisora israelí KAN vuelve a confiar en la artista de ascendencia etíope, qeu participará en el certamen de Róterdam con el tema "Set me free" (Libérame en español). La canción ha sido elegida por la audiencia entre tres propuestas finalistas en el programa HaShir Shelanu L'Eurovizion.

Eden Alene interpretará el tema compuesto en inglés -salvo dos frases en hebreo- en la primera semifinal del certamen europeo que tendrá lugar el martes, 18 de mayo. "Set me free" es una propuesta funky comercial, muy diferente a la canción de su anterior candidatura, "Feker Libi". Ésta, co creada por Doron Medalie, bebía de las diversas influencias musicales de la intérprete y estaba escrita en inglés, hebreo, árabe y amhárico (lengua del norte y el centro de Etiopía).

La selección de la candidatura de Israel comenzó en otoño de 2020 y se recibieron más de 200 canciones. De ellas, sólo nueve fueron seleccionadas por un comité de expertos y se abrieron las votaciones online en la web de la cadena. Finalmente, "La La Love", "Ue La La" y "Set me free" se clasificaron para la última ronda, siendo ésta última la favorita de los usuarios.

Letra de "Set me free"

Take a look what we've become

It's been so long getting you out of my life

I feel so strong

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don't let me down

Feeling like in prison

Looking for the reason

I don't wanna say goodbye

Feels like no tomorrow

Everywhere that I go

Babe I'm gonna lose my mind

Just another story

Tell me not to worry

And everything will be just fine

Used to be your treasure now I'm gone forever

Think I'm going back in time

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don't let me down

Oh, oh, oh I'ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I'ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Life has been so easy

Used to call us cheesy

It was paradise in my bed so lonely

You're the one and only

Hello I know I paid the price

Clock is ticking tik-tak

Everything is chik-chak

And I don't know what to do

People tell me honey

Yalla balaganim

One day dreams will become true

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don't let me down

Oh, oh, oh I'ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

Oh, oh, oh I'ma make it on my own

Oh, oh, oh חלאס עם השיגעון

I'm so awesome, come and get some

What are we living for? (Oh)

I'm your reason, spicy season

Like we did before

Come let me take you high and set the place on fire

Twenty twenty-one degrees

Feel my beating heart and

Set me free

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don't let me down

Set me free

Feel my beating heart in perfect harmony

Don't let me down

Just set me free