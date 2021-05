Eurovisión 2021

RTVE se vuelca con el Festival de Eurovisión un año más. Para celebrar la gran final del certamen, La 1 emite el mismo sábado a las 16:00h la esperadísima película sobre el evento protagonizada por Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan y Demi Lovato. El film, titulado Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga nos adentrará en el universo eurovisivo y mostraráalgunos de los aspectos más característicos del concurso a través de las hilarantes situaciones que viven los personajes.

Ferrell también ha escrito y producido la cinta, que sirve como homenaje y parodia del certamen europeo al mismo tiempo. Esto despertó reacciones para todos los gustos entre el público eurofan, aunque para la gran mayoría es pura fantasía y el 'mejor alivio' para paliar la ausencia de Eurovisión de 2020, que se canceló por primera vez en su historia a causa de la pandemia del coronavirus.

Es una película entretenida, sin grandes pretensiones y actuaciones mejorables, que intenta descubrirnos a través de la comedia cómo es por dentro el festival de música más importante del mundo. Netflix la sacó a su catálogo audiovisual el 26 de junio.

Pero, ¿por qué ha tenido tanto éxito esta comedia entre los usuarios de la plataforma americana?, ¿por qué es ya una obra de culto para los amantes del festival?, ¿los detractores de Eurovisión pueden entender la historia? Te damos las claves de la primera película inspirada en el Festival de Eurovisión.

¿De qué trata la película de Eurovisión? Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga cuenta la historia de dos músicos islandeses Lars Erickssong (Will Ferrell) y Sigrit Eircksdottir (Rachel McAdams) que sueñan con ganar Eurovisión desde que eran niños. Su pasión por el festival nace tras ver actuar a Abba con "Waterloo" en 1974 y aspiran a dar la primera victoria a su país participando como el dúo Fire Saga. Talentosos y patosos a partes iguales, los cantantes llegarán al concurso celebrado en Edimburgo (Reino Unido), donde vivirán divertidas y aparatosas circunstancias. Pierce Brosnan, Demi Lovato, Dan Stevens, Melissanthi Mahut, Mikael Persbrandt y Ólafur Darri Ólafsson completan el reparto de la cinta dirigida por David Dobkin. También hay que destacar la presencia del modelo español Jon Kortajarena que interpreta al presentador del festival. “No habrá representación española del festival, pero al menos tenemos ahí a @jonkortajarena #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/upIhk1rEQd“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020

Cameos de ganadores y candidatos de Eurovisión Una de las mejores escenas de la película - por no decir la mejor- es el medley interpretado por algunos de los ganadores y candidatos de Eurovisión de los últimos. Alexander Rybak (ganador en 2009), Loreen (ganadora en 2012), Conchita Wurst (ganadora en 2014), Jamala (ganadora en 2016), Netta (ganadora en 2018), Jessy Matador (Francia 2010), Elina Nechayeva (Estonia 2018), Bilal Hassani (Francia 2019), Anna Odobescu (Moldavia 2019) y John Lundvik (Suecia 2019) entonan juntos "Song-A-Long". Esta maravilla de popurrí incluye los temas "Believe" (Cher), "Ray of Light" (Madona), "Waterloo" (Abba),"Ne partez pas sans moi" (Celine Dion) y "I Gotta Feeling" (The Black Eyes Peas) que deleitará tanto a los eurofanes como al resto de los espectadores. Otra de las colaboraciones especiales es la de Salvador Sobral (ganador en 2017), que interpreta a un músico callejero que toca al piano el tema que le dio la victoria en Kiev, "Amar pelos dois". “Solo hemos oído las primeras notas y ya estamos LLORANDO con "Amar pelos Dois", la espectacular canción que dio el primer triunfo a Portugal y que recibió más puntos que nadie en la historia del festival. #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/lrZ2fLHJ3l“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020 También hace guiños a otros rostros del entorno de Eurovisión, como el presentador y comentarista de la BBC, Graham Norton, y William Lee Adams, redactor de Wiwibloggs (portal especializado en el información sobre el festival).

Grabado en el escenario real de Tel Aviv El pasado año, el equipo de la película se desplazó hasta Israel para grabar en la Expo de Tel Aviv, sede de la 64ª edición del certamen europeo. Will Ferrell contó con la autorización de la Unión Europea de Radiodifusión para rodar sobre el escenario del festival durante los ensayos del jurado de las semifinales en 2019. De hecho, algunos de los máximos dirigentes de Eurovisión están al frente de la producción ejecutiva de la cinta de Netflix, como Jon Ola Sand (exsupervisor ejecutivo de ESC durante diez), Nadja Burkhardt (supervisora de evento de ESC) y Jan Hermenau (director de patrocinio de Highlight Event). Primera imagen del escenario de Eurovisión 2019 Primera imagen del escenario de Eurovisión 2019 tve En las escenas podemos ver el escenario diseñado por Florian Wieder en 2019, con forma de diamante y estructuras triangulares. Un año antes, Ferrell viajó a la edición celebrada en Lisboa, invitado por la delegación de Suecia, para empaparse sobre el festival. “Un año después, él y Rachel McAdams visitaron la edición celebrada en Tel Aviv. McAdams incluso se hizo una foto con el presentador de aquel año, Assi Azar. #EurovisiónNetflix

Foto de @RazShecnik pic.twitter.com/XMFWZVv8jc“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020 El cómico escuchó hablar por primera vez de Eurovisión a su mujer, la actriz sueca Viveca Paulin, y desde entonces le picó el gusanillo. Ahora, ha creado producto con el que (con intención o sin ella) está promocionando el festival por todo el mundo.

Representación del universo eurovisivo Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga se acerca a la realidad en muchos aspectos y nos muestra particularidades intrínsecas en el ADN de Eurovisión. Así podemos ver eventos o espacios reconocibles por cualquier seguidor del concurso. Tales como la Welcome party, (que da la bienvenida a las delegaciones que participan), la zona de delegaciones contigua al estadio, la Green room (desde donde los artistas siguen el espectáculo tras actuar), el Euroclub o las fiestas privadas que organizan algunos países, como la que da el candidato ruso Alexander Lemtov (Dan Stevens) en la ficción de Netflix.

No hay Eurovisión sin Eurodrama No podían faltar los Eurodramas en cualquier producto basado en Eurovisión. Esta película, en concreto, recoge todos los Eurodramas posibles que se pueden vivir a lo largo de los meses de preparación para el festival: desde elección del candidato hasta los cambios de estilismos de última hora; pasando por el idioma de la canción, la presión de los primeros ensayos, la posición en las apuestas y las escenografías improvisadas. “El Melodifestivalen sueco es la más famosa de las preselecciones eurovisivas. En Islandia tienen su propia versión: el Songvakeppnin. Sin embargo, ganar la preselección no garantiza ir a Eurovisión. #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/t2BQBA1Mo2“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020

Gazapos más escandalosos Otras situaciones que se dan en la historia se alejan bastante de la realidad. Entre los gazapos que más nos han impactado del film destacamos la participación de España en una de las semifinales. Hasta el fan más amateur sabe que nuestro país pasa directamente a la final del concurso ya que forma parte del Big Five junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Algo muy basic que no sabemos cómo se le ha podido pasar por alto a los creadores. Otro de los errores que más nos ha llamado la atención es el poco interés que despierta el festival para los habitantes de Húsavík, el pueblo islandés del que son los componentes de Fire Saga. Esta imagen es falsa, ya que el país nórdico bate el récord de audiencia en términos de share: cada año, más del 98% de los islandeses sigue Eurovisión.

Inspirados en puestas en escena y cantantes reales Una de las primeras escenas de la película es el videoclip de "Volcano man", uno de los temas de Fire Saga. La estética del vídeo y el tema encajan en los estereotipos de la música de Eurovisión, aunque en ocasiones la realidad dista mucho de esa imagen. Sin embargo, hay fragmentos de la cinta en la que podemos ver reflejados a algunos de los representantes o puestas en escena más icónicas del certamen. Nos referimos a 21st Century Viking, el cantante que actúa en la preselección islandesa del film, que nadie puede negar que es una copia del candidato de Dinamarca en 2018, Rasmussen. O la rueda de hámster en la escenografía de los protagonistas de la ficción, que fue el principal elemento de la puesta en escena de la canción "Tick - Tock", de Mariya Yaremchuk (Ucrania 2014). “Esta “rueda de hamster” existió realmente en Eurovision: la ucraniana Mariya Yaremchuk cantó ‘Tick - Tock’ con un bailarín dentro de una igual en 2014. Will Ferrell dice que esta es la escena más peligrosa que ha hecho en su vida. #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/9O8lvzBwLh“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020 03.01 min Ucrania: Mariya Yaremchuk canta "Tick - Tock" en la final de Eurovisión 2014 Los actores de la película se han inspirado también en artistas reales del certamen para aportar más veracidad a su personaje. Dan Stevens afirma que se fijó en el mítico Philipp Kirkorov (Rusia 1995) para interpretar su rol; mientas que Rachel McAdams dice que estudió las peculiaridades vocales de Hera Björk (Islandia 2010) para desempeñar su papel. “El personaje de Alexander está inspirado levemente en Philipp Kirkorov, representante de Rusia en 1995 y autor de varias canciones que han competido en el festival. Según Stevens, Kirkorov "tiene una voz muy operística y la usa en temas grandes y rimbombantes". #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/M8yS9bcFiZ“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020 03.19 min Final - Islandia

¿Los actores cantan realmente?

El tema con el que dueto participa en el festival es "Double Trouble" (de Savan Kotecha), en la que la parte femenina lleva el peso principal. En este caso, la actriz que da vida a Sigrit comienza cantando solo unas notas hasta que su voz se funde con la de Molly Sandén, que representó a Suecia en Eurovisión Junior 2006 y ha participado en varios ocasiones en el Melodifestivalen (2009, 2012 y 2016). Ferrell, que sólo interviene en breves instantes, sí usa su voz. Dan Stevens interpreta a Alexander Lemtov, que parte como favorito de la edición con el tema "Lion of Love". Pero no le pertenece la voz que escuchamos en la película: la exquisita interpretación del tema es del barítono Erik Mjönes. “Ya sabíamos que Dan Stevens cantaba como los ángeles o en este caso, como un animal. Lo escuchamos como Bestia en el live action de ‘La Bella y la Bestia’ y aquí canta como un 'Lion of love'. #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/gzK9W0IYmD“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020

Alegato final: amor por Eurovisión Al final de la película, el protagonista pronuncia un discurso con el que declara su amor por Eurovisión. Unas palabras con las que sin duda todos los fans se sentirán identificados: "Eurovisión es mucho más que un concurso. La música no es un concurso, y la canción perfecta no es la que gana si no la que sale del corazón". Además, nos invita a una reflexión poniendo la emoción y la calidad de la música sobre los artificios. “¿Nos lo dices o nos lo cuentas, Lars? #EurovisiónNetflix pic.twitter.com/F5m1aRqrAe“ — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) June 27, 2020 El director David Dobkin ha declarado que, por encima de todo, quería que su película honrase al festival: "Para hacerla teníamos que meternos en la cabeza de las personas que aman el festival. Esta película es para ellos".

Eurovisión se cuela en los Oscar Eurovisión sonó con fuerza en la ceremonia de los Premios Oscar 2021. La cantante sueca Molly Sandén interpretó la canción "Húsavik (My hometown)" en la gala previa a la entrega de los galardones. Para ello, la artista sueca se desplazó al pequeño pueblo islandés que da nombre a la balada de la película Eurovisión: La historia de Fire Saga. “Molly Sanden singing Eurovision’s Husavik at #Oscars from Iceland ���� pic.twitter.com/vy44QRoJYr“ — MELODI PACK (@melodi_pack) April 25, 2021 Sin embargo, el tema de la película de Netflix basada en el certamen europeo, nominada a la Mejor Canción Original, no pudo alzarse con la estatuilla. Finalmente fue la cantante estadounidense H.E.R. la que se llevó el Oscar por "Fight For You" (de la película Judas y el Mesías Negro).