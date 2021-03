La banda de rock Måneskin serán los abanderados de Italia en Eurovisión 2021 con el tema "Zitti e buoni". El grupo procedente de Roma ganó la 71ª edición del Festival de San Remo contra todo pronóstico, imponiéndose a los grandes favoritos en la súper final: al dueto Francesca Michielin y Fedez (2º puesto) y Ermal Meta (3º).

Tras la victoria en el certamen nacional, los cuatro miembros de la formación aceptaron ser los candidatos italianos sin pensarlo dos veces. Damiano David (vocalista), Victoria De Angelis (bajista), Thomas Raggi (guitarrista) y Ethan Torchio (baterista) llevarán su música ante toda Europa el 22 de mayo.

"Zitti e buoni" es un tema rock y metal industrial con gran presencia de la guitarra electrica. El tema, compuesto por el cuarteto, ha tenido que ser ligeralmente modificado, tanto en la letra como en la duración para adaptarse a las normas del festival.

Italia da un giro de 180º con respecto a su candidatura de 2020. La música psicodélica de la banda toma el relevo de la power balad "Fai Rumore", con la que Antonio Diodato ganó San Remo 2020 y hubiera interpretado sobre el escenario de Róterdam.

Eurovisión 2016 - Italia: Francesca Michielin canta 'No degree of separation'

En ese caso, la RAI elegiría entre los demás concursantes de Sanremo, como ya ocurrió en 2016. Ese año, el grupo Stadio tuvieron que renunciar al certamen europeo tras vencer en San Remo porque ya tenían programa una gira de conciertos. En su lugar fue Francesca Michielin con "No degree of separation".

La UER se inspiró en el Festival de Sanremo para crear Eurovisión en 1956 . El festival italiano sigue siendo a día de hoy la forma habitual en la que Italia elige a su representante. No obstante, no se trata de una preselección como tal, por lo que su ganador puede renunciar a convertirse en el abanderado.

Letra de "Zitti e Buoni"

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra', di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro