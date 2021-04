Bielorrusia finalmente no participará en el Festival de Eurovisión 2021 por "desacreditar la naturaleza apolítica del concurso". Así lo ha decidido la Unión Europea de Radiodifusión después de examinar "cuidadosamente" dos propuestas presentadas por la emisora pública del país del este, BTRC.

El primer aviso fue tras comprobar que "Ya Nauchu Tebya", de la banda Galasy ZMesta, "cuestiona la naturaleza apolítica del certamen" y podría "desacreditar la reputación del festival".

"Como parte del procedimiento regular para todas las canciones enviadas para competir en el festival, la UER ha examinado cuidadosamente la canción bielorrusa para asegurarse de que cumple con la reglas de la competencia. Y se concluyó que la canción cuestiona la naturaleza apolítica del concurso", explicaba el primer comunicado del organismo europeo.

“Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx“