Elena Tsagrinou, la representante de Chipre en Eurovisión 2021, ha estrenado su esperadísima canción: "El Diablo". La cantante de origen griego parte entre las favoritas de la 65ª edición del certamen con este temazo compuesto por Thomas Stengaard, Jimmy 'Joker' Thornfeldt, Laurell Barker y OXA. La representante del país Mediterráneo participará en la primera semifinal, el 18 de mayo en Róterdam. Chipre repite la fórmula que le dio el éxito con Eleni Foureira en 2018 para intentar conseguir su primer micrófono de cristal.

"El Diablo", escrita en inglés con título y expresiones en español, es un tema pop comercial que suele petarlo en el Euroclub y cualquier fiesta eurovisiva que se precie. Algunos de sus autores son creadores de grandes hits eurovisivos, como Stengaard - uno de los responsables del éxito de "Only Teardrops" de Emmelie de Forest, ganadora en 2013 y "You let me walk alone", de Michael Schulte en 2018- y Laurell Barker, que coescriboó "She got me" para Luca Hänni en 2019).

El videoclip está dirigido por George Mpenioudakis donde representa el dilema de la artista, que ha sucumbido a la pasión de su amante; y la prestigiosa diseñadora Celia Kritharioti se ha encargado de los estilismos de la producción. El dream team lo completa el director creativo Marvin Dietmann, que este año también se encarga de la puesta en escena Blas Cantó y de Vicent Bueno.

Sin embargo, y pese a la gran expectación por escuchar el tema chipriota, las redes sociales han acusado de plagio tanto la canción como el videoclip. Según los usuarios, el estribillo de "El Diablo" es una copia entre "Bad romance", de Lady Gaga, y "Anywhere", de Rita Ora; mientras que el vídeo oficial guarda demasiadas similitudes con el de "Love Me Land", de Zara Larsson. Incluso la cantante sueca ha bromeado con el parecido de su videoclip, publicado en 2020:

En el comentario, Larsson ha escrito: "Déjame llamar a mi chica Mia Khalifa muy rápido". Cabe explicar que a finales del año pasado, la modelo y ex actriz porno Mia Khalifa denunció públicamente a la cantante de copiar el baile y los movimientos de Alice Chater en su vídeo "Hourglass". Ahora, la intérprete de "Symphony" ha utilizado la ironía para señalar las analogías de "El Diablo" y "Love me land".

“@ lady gaga oomfs if you still follow me after rebranding this sounds like a lady gaga reject lol pic.twitter.com/d0eGUFVQm2 “

Su popularidad como cantante le ha llevado a participar en varios programas de la televisión helénica, como Just The 2 Of Us y The Voice of Greece en 2016 y 2017. Desde octubre de 2020, presenta el programa K-POP Stars para el canal de música MAD TV , que emite en Grecia y Chipre.

Letra de "El Diablo"

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I'm his angel, I'm his angel

Tonight we're gonna burn in the party

We wild as fire, ?

Hotter than siracha on our bodies

Ta-Taco tamale, yeah, that's my mood

All this spice, it melts my icy edges

Baby, it's true

Tonight we're gonna burn in the party

It's Heaven and hell with you

Mama-mamacita, tell me what to do

Lo-la-lo-la-loca, I'm breaking the rules

I fеll in love, I fell in love

I gavе my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I'm his angel, I'm his angel

Oh-oh-oh, el diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

Tonight we're gonna dance in the moonlight

Dripping my lashes on the floor

Hair flip-flip, made you look twice

Touch me, touch me, mi amor

All this spice, it melts my icy edges

Baby, for sure

Tonight we're gonna dance in the moonlight

And then we're gonna do it some more

Mama-mamacita, tell me what to do

Lo-la-lo-la-loca, I'm breaking the rules

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I'm his angel, I'm his angel

Oh-oh-oh, el diablo, el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I love el diablo

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I gave it up, I gave it up

Because he tells me I'm his angel, I'm his angel

Oh-oh-oh, el diablo, el diablo, oh-oh

I fell in love, I fell in love

I gave my heart to el diablo, el diablo

I love el diablo

El diablo