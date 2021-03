Bielorrusia ha presentado a sus candidatos para Eurovisión 2021 por sorpresa: la banda Galasy ZMesta interpretará su tema "Ya Nauchu Tebya" (te enseñaré)' en la primera mitad de la primera semifinal el martes 18 de mayo. Así, la emisora bielorrusa BTRC prescinde de la preselección Eurofest para designar a su representante.

La banda Galasy ZMesta nació hace tan sólo unos meses en Baranavichy, ciudad situada al oeste del país. Dmitry Butakov es el vocalista del grupo formado además por Irina Sorgovitskaya, Maxim Ponomarenko, Evgeniy Kardash y Evgeniy Artyukh.

Sobre Bielorrusia en Eurovisión

Bielorrusia no empezó con buen pie su participación en Eurovisión en 2004: "My Galileo", de Aleksandra & Konstantin, no logró llegar a la final. La primera vez que Bielorrusia lo consiguió fue en 2007, cuando Dmitry Koldun cantó "Work your magic", una canción 'mágica' que tuvo como resultado el sexto puesto. De hecho, esa es la posición más alta del país hasta la fecha.

De las 16 ediciones en las que Bielorrusia ha participado, en diez ocasiones no ha alcanzado la final. El año pasado, a los espectadores sí les gustó "Like it", de Zena, aunque acabó en el puesto 24º. Como curiosidad cabe destacar que Alexander Rybak, ganador de Eurovisión 2009, nació en Minsk. En la edición cancelada de 2020, el dueto VAL habría representado a Bielorrusia con "Da vidna".

03.13 min Eurovisión 2019 - Bielorrusia: ZENA canta "Like it" en la final

