Eurovisión 2021

Gloriosa, poderosa y brillante. Ana Soklič regresa a Eurovisión con la balada "Amen" para intentar conseguir la primera victoria de Eslovenia en el festival. "Esta canción trata sobre el amor porque es lo más importante y el mensaje de la canción es muy universal", ha comentado la cantante en exclusiva a la web oficial eurovision.tv.

La artista fue la ganadora de la preselección Evrovizijska Melodija (EMA) en 2020 y la RTV Eslovenia le ha dado la oportunidad de volver a representar a su país en el certamen europeo. La puesta de largo del tema ha tenido lugar en una edición especial del EMA sin competición, donde Soklič ha demostrado su calidad vocal.

Posee una voz característica de la música negra y su registro alberga casi todas las notas. La puesta en escena de "Amen" es solemne y focalizada en la artista, con juego de luces blancas que va in crescendo en intensidad hasta iluminar por completo el escenario ayudado por el fuego. Al final de la canción, donde más presencia cobre el coro góspel que le acompaña, la escenografía se oscurece para acabar casi en penumbra.

"Mi parte favorita de esta pista es cuando entra el gran coro. ¡Es como si se abrieran los cielos!", ha reconocido la intérprete, que ha lucido un mono blanco con cuello perkins, hombros al descubierto y una semi capa que sale de la manga izquierda. Ana Soklič participará en la primera semifinal de Róterdam, el 18 de mayo.

El coro góspel es una de las principales novedades de la propuesta eslovena. El productor Žiga Pirnat ha compuesto "Amen" con la Orquesta Sinfónica de RTV Eslovenia y un coro góspel que cuenta con el vocalista estadounidense Dorian Holley (ha trabajado para artistas como Michael Jackson, Rod Stewart y James Taylor). Eslovenia llevará los coros pregrabados para su actuación en el Rotterdam Ahoy acogiéndose a la norma especial de 2021. Los organizadores han dado esta posibilidad para reducir los miembros en las delegaciones y cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia.

Ana Soklič ha escrito el tema junto Pirnat y Bojan Simončič y ha contado con la colaboración de Charlie Mason. Éste es coautor de "Rise like a Phoenix" de Conchita Wurst (Austria 2014), "Here for you", de Maraaya (Eslovenia 2015) y "Beauty never lies", de Bojana (Serbia 2015).

La canción eslovena ha sido elegida internamente por un comité de expertos formado por Darja Švajger (representante de Eslovenia en 1995 y 1999), Vladimir Graić (compositor de "Molitva", ganador de Eurovisión de Serbia en 2007), Mojca Menart (director de ZKP RTV Eslovenia), el intérprete Matevž Šalehar, y la representante de este año.

Letra de "Amen"

Hey child

Why ya hidin' from the light?

Why ya cowering in fright?

Don't tell yourself the Heavens cast you out

And you've fallen from grace

You'll get beaten and bruised

You'll be scarred unto your core

But it's gonna make you who you are

When ya learn to heal

When ya learn to rise again

You can tell the sun, "Amen"



Hallelujah

We're glorious

Hallelujah

The day is dawning

The storm's relentless

But everybody knows

Everybody knows we'rе born to the fight



Hey child

The fеar will never go away

Might as well accept it now

Learn to persevere (Ah, ah)

Oh, learn to count your blessings down

Greet the future with, "Amen"



Hallelujah

We're glorious

Hallelujah

The day is dawning

The storm's relentless

But everybody knows

Everybody knows we're born to the fight



Not until the rain has stopped

Not until the thunder's hushed are we at rest

Are we at peace? Just imagine it

Not until the storm has passed

Not until it's quiet

Can the heart that's broken cry?



Hallelujah

We're glorious

(Hallelujah) Oh, yeah

The day is dawning

The storm's relentless

But everybody knows

Everybody knows we're born to the fight



Hey child

Why ya hidin' from the light?