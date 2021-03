Hollywood despliega la alfombra roja para recibir al Festival de Eurovisión en Estados Unidos. La película de Netflix basada en el certamen europeo, Eurovisión: La historia de Fire Saga, está nominada al Oscar a la 'Mejor Canción Original'. "Husavik (My hometown)", el tema principal de la cinta protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams, podría llevarse la estatuilla en la 93ª edición de los premios de cine, que se celebrará en el Dolby Theatre el próximo 25 de abril de 2021.

Esto supone un desembarco triunfal para Eurovisión en el continente americano y el mejor preludio del estreno de The American Song Contest, la versión estadounidense del festival prevista para finales de 2021.

Desde Londres, Nick Jonas y Priyanka Chopra han anunciado los nominados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en las 23 categorías de los galardones. "Husavik" parte como favorita entre las cuatro canciones candidatas: "Hear My Voice" (de El juicio de los 7 de Chicago), "lo Sì (Seen)" (de La vida por delante) y "Fight For You" (de Judas and the Black Messiah) completan la lista. El tema eurovisivo también ha recibido otros reconocimientos internacionales, ya que ha optado al Grammy a la 'Mejor Banda Sonora Original' y al Critics Choice Award como 'Mejor Canción'.

A pesar de que Rachel McAdams tiene una preciosa voz y talento para la música, la actriz no canta realmente la canción. La verdadera intérprete es la artista sueca Molly Sandén, que representó a Suecia en Eurovisión Junior 2006 y ha participado en varias ocasiones en el Melodifestivalen (2009, 2012 y 2016). En los créditos aparece con su segundo nombre, My Marianne, junto a Ferrell, que sólo interviene como coro en la parte central.

Húsavík espera 'su segundo' Oscar El tema lleva por título el nombre del pueblo islandés Húsavík, de donde son originalmente los personajes de la trama. Lars Erickssong (Ferrell) y Sigrit Ericksdóttir (McAdams) son dos cantantes que sueñan con representar a su país en Eurovisión desde que vieran a ABBA ganar el festival con "Waterloo" en 1974. La localidad, de poco más de 2.000 habitantes y situada al norte del país insular, se ha unido en un divertido vídeo para impulsar la candidatura al galardón de cine. La producción muestra los rincones más espectaculares de Húsavík y destaca algunos de sus grandes atractivos, como el agua limpia, las auroras boreales o las ofrendas a los elfos. Presentado Óskar Óskarsson, el único con este nombre en el territorio, esperan recibir al segundo el próximo mes de abril.