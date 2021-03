Victoria ha elegido finalmente el tema "Growing up is getting old" para representar a Bulgaria en Eurovisión 2021. La canción seleccionada se ha comunicado tras un concierto on line en directo donde ha presentado su EP A little dramatic, que incluye los seis temas que optaban a la candidatura búlgara. El elegido e "Imaginary friend" eran las mejores propuestas tanto para los expertos como para el público. Ha sido la propia artista la que ha tomado la decisión final:

"Elegir entre mis seis canciones ha sido muy difícil. Cada uno de ellas es especial para mí. Pero cuando acotamos la selección entre las dos opciones con mayor apoyo de los espectadores y los expertos, "Imaginary friend" y "Growing up is getting old", sabía qué canción cantaría con todo mi corazón y alma en el escenario de Róterdam", ha declarado la candidata, que ya está entre las favoritas de la edición.

La canción, escrita por Victoria y producida por Oliver Björkvall, cuenta la historia de un viaje hacia la superación personal, que le lleva a sus raíces, a su infancia y los lugares en los que se siente seguro. Según ha confesado al cantante, cuando escucha la canción piensa en las personas "más importantes de su vida": su madre, su padre, su hermana y sus amigos.

El concierto, retransmitido por la emisora pública BNT a través de internet, contó con mensajes de apoyo de algunos de los participantes del certamen de Róterdam, como Blas Cantó (España), Dadi og Gagnamagnid (Islandia), la banda The Roop (Lituania), las chicas de Hurricane (Serbia), Senhit (San Marino), Blind Channel (Finladia), Vicent Bueno (Austria), Jeangu Macrooy (Países Bajos), Eden Alene (Israel) Montaigne (Australia) y James Newman (Reino Unido).

La Orquesta Sinfónica de Sofía ha participado en la nueva versión del tema búlgaro y Marvin Dietmann será el director creativo de la candidatura. El austríaco habría ocupado el puesto el pasado año y ahora repite con este nuevo proyecto. Dietmann creará la escenografía de varios países en 2021, como España, Chipre y Austria.

Las seis canciones que optaban a representar al país balcánico han sido compuestas por ella misma. A finales de 2020 lanzó "Ugly cry" , que dejó entrever el ímpetu y calidad con la que Victoria se presentaba para la nueva temporada. Después sacó los temas "Imaginary Friend", "The funeral song", "Phamton pain", "Dive into unknow" y la elegida "Growing up is getting old" , que están incluidos en su primer EP A little dramatic .

Letra de "Growing is getting old"

Playing Tetris with my feelings

Tryna keep them all inside

Hollow shadows and my soul is spilling over

I'm out of time, mmm-mmh

Closing every door, wanna be alone

Lonely is a way that I survive

Sick of wanting more, sitting on the floor

Wondering where all my feelings go

Nervous system's aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

Don't get it

There's an ocean of emotion that I'm carrying inside

I am cautious

'Cause I've never understood how so much can fit in little me

Star-crossed soul (Hmm-hmm)

And I'm used to letting go (Used to letting go)

Sink deeper in the flow of it

My demons know (Mmm-mmh) еxactly where my fears

Arе hiding all my tears

I'm torn by nervous system's aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

And if I ever take that second to leave my worries behind

Maybe I could tread the waters of time

Get out of my mind

(Growing up is getting old)

Growing up is getting old

(Getting up is growing old)

Getting up is growing old

If your world is breaking

And growing up is getting old

Know that you're worth saving

And getting up is all you've got.