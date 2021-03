Austria vuelve a confiar en Vincent Bueno para participar en Eurovisión 2021. El cantante defenderá la bandera de su país con el tema "Amen" en la segunda semifinal del certamen, que tendrá lugar el 20 de mayo en Róterdam.

La emisora austríaca ORF eligió internamente a su candidato para la edición de 2020, pero finalmente se canceló por la pandemia del coronavirus. La porpuesta de este año es completamente diferente a "Alive": el artista ha cambiado el estilo funk R&B, vivo y divertido, por una triste balada.

"Hemos estado trabajando durante un año para encontrar la canción perfecta a nivel nacional e internacional. Estábamos seguros de que "Amen" es exactamente esa canción. La canción me encontró", ha reconocido el candidato.

"A primera vista, puede parecer una historia dramática, pero para mí es una lucha interna con tus propias fortalezas y debilidades, que conduce a un futuro brillante", ha puntualizdo.

La composición de "Amen" cuenta con un dream team eurovisivo. El suizo Pele Loriano y el sueco Jonas Thander han producido la canción, que tiene una fuerte presencia de coros. Además de productor con experiencia en Eurovisión, Pele también ha co escrito temas, como "Run with the Lions", de Jurij Veklenko. Por su parte, la compositora británica Ashley Hicklin ha escrito la letra y creado la melodía del tema de Vicent.

Al frente de la puesta en escena de Austria estará, una vez más, Marvin Dietmann. El director creativo tiene una amplia trayectoria en el festival, tanto como escenógrafo de diversas candidaturas como director de escena o de la viewing room del certamen. Este año creará la puesta puesta en escena de otros países, como España o Chipre.

Letra de "Amen"

Amen, I guess

You said that it's time for us to put

Our love to rest

Dressed in black, you left my neighborhood



No, I never thought you'd bury me and you

No, I never thought we'd die



But amen, amen

Tell me, is this what you wanted?

Is this what you wanted?

Amen, amen

Tell me, is this what you wanted?

Is this what you wanted?

Amen



I bet it's just another funeral to you

But for me it's the end

A marching band are playing gone too soon



No, I never thought you'd bury me and you

No, I never thought wе'd die



But amen, amen

Tеll me, is this what you wanted?

Is this what you wanted?

Amen, amen

Tell me, is this what you wanted?

Is this what you wanted?



'Cause it all feels like you didn't even try

Oh try, oh try, try to save us

All this time wasted on a lie



But amen, amen

Tell me, is this what you wanted?

Tell me, is this what you wanted?

Amen, amen, yeah

Are you getting what you wanted?

Are you getting what you wanted?

Amen