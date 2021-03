La relación entre Jennifer Lopez y Álex Rodríguez está pendiente de un hilo. En estos días el portal Just Jured ha publicado que se han separado y al poco tiempo el representante de Jlo enviaba un comunicado a la revista People para dementir esa información. Y todo en un tiempo récord. ¿Era verdad y luego han dado marcha atrás? ¿Just Jured se equivocó? Ocurrió algo parecido con Sara Carbonero e Iker Casillas. La revista Lecturas avanzó su separación y ¡Hola! lo negó horas después, y terminó siendo verdad. ¿Qué pasa ahora con Jlo y su marido? Dice la pareja que están 'arreglando algunas cosas y ahora la cantante sorprende con un vídeo publicado en Tik Tok en el que se burla de la prensa.

El comunicado oficial de JLo y Álex Rodríguez: "Estamos trabajando en algunas cosas"

Sin embargo, los rumores de separación que giran alrededor de la pareja no han cesado y JLo y Álex Rodríguez han tenido que emitir un comunicado oficial sobre su relación, donde han asegurado que seguirán juntos: "Estamos trabajando en algunas cosas". El anuncio lo hizo la representante de la actriz unas horas después de que varias fuentes anónimas asegurasen a Just Jured que la cantante y el beisbolista se habían separado. Las alarmas se dispararon aún más después de que Álex Rodríguez publicase esta foto solo en un barco.

Un mes después de ver a Jennifer López y Álex Rodríguez juntos y enamorados que nunca en San Valentín, la pareja no han conseguido callar los rumores de separación ni con el comunicado oficial. Confiesan tener problemas, pero no lo suficientemente graves como para dejarlo: "Nuestra relación actual es inexacta", dicen. Aunque de momento, seguirán luchando por estar juntos.

Una de las dificultades a las que se han enfrentado en el último año JLo y Álex Rodríguez es el aplazamiento de su boda dos veces a causa del coronavirus. Así lo aseguró la cantante en el programa In the morning: "Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer. Lo cancelamos y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos", aseguró.

Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y tendencias