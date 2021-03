La ruptura de Sara Carbonero e Iker Casillas que anunciaba la revista Lecturas finalmente era cierta: lo han confirmado los dos en un comunicado que ambos han compartido en sus cuentas de Instagram. "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo".

"Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión", escribe Sara, en el tono emotivo que impregna todo el comunicado; en el caso del Instagram de Iker, pone Sara. "El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable. Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión"

Sara Carbonero guardaba silencio ante los rumores

La reacción de Sara Carbonero a la exclusiva de lecturas se hacía de rogar. Cuando llevaba a sus hijos, Martín y Lucas, al colegio y se encontraba con los periodistas preguntándole por su supuesto divorcio, aún sin confirmar, decía: "No voy a decir nada".

Preguntada por cómo se encuentra después de su paso por quirófano y su operación, respondía: "Sí, muy bien. Gracias". Pero poco más decía la periodista deportiva que ha preferido comunicar la noticia con la discreción y la elegancia que la caracteriza.

Sara Carbonero, fiel a su estilo La periodista luce un vestido marrón largo de punto GTRES GTRES

Sara Carbonero se encuentra inmersa en su regreso al trabajo en Radio Marca y hace nada entrevistó a la presentadora de televisión Toñi Moreno, con quien charló de periodismo, maternidad y amor. En este último campo surgió el tema de las apps de citas para conocer gente nueva y Sara lo tenía claro: "No he probado las redes sociales de ligar, pero no puedo decir que de este agua no beberé", afirma la periodista.

Declaraciones que, con distancia, arrojan un poco de luz sobre el silencio de Sara e Iker acerca de su supuesta ruptura. Toñi Moreno preguntó a Sara Carbonero cómo le va en el amor y si ha conseguido encontrar a su media naranja y la periodista deportiva no quiso mojarse: "Solo respondo que soy autónoma, tengo una niña pequeña, trabajo inestable, un piso de alquiler que pagar… No tengo tiempo", asegura sobre su vida personal.