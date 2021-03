¡Muy buenas, compañeros!

Hola a todos.

Preparad los pucheros, esto es "Como sapiens".

Bienvenidos a "Como sapiens".

Un programa que se ve, se escucha y huele que alimenta.

Hoy venimos cargados de olores a guisos de toda la vida.

De pucheros compartidos entre amigos

y de platos con siglos de historia.

De tradiciones de pescadores, jornaleros y artesanos.

Como por ejemplo, este perol que nos presenta Ken Appledorn.

-Arroz, pollo y verduras.

¿Una paella? No.

Vamos a hacer un perol cordobés.

¿Cómo? Lo hago con María Dolores

en "Como sapiens".

Y empezamos nuestro viaje gastronómico de hoy

con un pequeño trampantojo.

Se trata de una lasaña, pero no es una lasaña cualquiera.

Es una lasaña que podría comer un vegano.

Una persona que no come carne ni productos de origen animal.

En este caso,

la carne se ha sustituido por otros ingredientes.

Vamos a ver cuáles son

con nuestro compañero Pedro Mardones.

-¿Se puede realizar una boloñesa sin carne?

En el centro de Madrid me han prometido

una lasaña a la boloñesa para veganos.

Hola, buenos días. -Hola, ¿qué tal?

¿Cómo estás? -¿Cómo estás, Nacho?

-Pues aquí estamos.

Vamos a cocinar una lasaña a la boloñesa superrica.

-Pero esa lasaña es un poco particular, ¿no?

-Efectivamente.

Vamos a hacer una lasaña de berenjena.

Y le vamos a meter el ragú de tomate

y en vez de carne le vamos a poner la soja texturizada.

-Te confieso que es la primera vez que vengo a un restaurante vegano.

-Siempre tiene que haber una primera vez.

Ya estás aquí, bienvenido y ya verás qué bueno.

-Pues nos ponemos la mascarilla y a cocinar.

Vamos a partir un poquito la cebollita.

-Efectivamente.

-Para hacer un sofrito, ¿verdad? -Eso es.

Con esta cebolla y el ajo lo que vamos a hacer

es un pequeño sofrito

y le vamos a añadir ya el tomate.

Lo hemos cogido triturado, abrimos el bote y se acabó.

Dejamos que el tomate se cocine.

Vamos a dejar que se cocine en torno a 20 minutos o 25.

Y, a continuación, una vez tengamos cocinado el tomate,

lo que hacemos es añadir la soja texturizada.

La soja texturizada siempre hay que remojarla

antes de utilizarla.

Pero, en este caso, la vamos a hidratar

con el propio tomate.

La dejamos que se cocine cinco minutos y la tenemos hecha.

-Es que parece una boloñesa de toda la vida de carne.

-Queda muy parecido.

-Ya tenemos lo que es el relleno de esta lasaña.

-Bueno, lo que vamos a hacer son las láminas de la lasaña,

que en este caso van a ser de berenjena.

-Que van a ser las capas.

-Con esto de grosor nos va perfecto.

-Aquí vamos a empezar a hacer las laminitas.

-Eso es. Venga, otra.

-Ya tenemos la primera capa, ¿y ahora?

-Le vamos a añadir un poquito de sal,

pi, pi, pi, y de lujo.

Ahora nos toca echar el relleno. -El relleno.

-Y entre capita y capita

de soja y tomate

colocamos la berenjena.

Y ahora...

-Vamos a terminar de salar un poquito.

Le vamos a rallar un poco de queso y lo vamos a meter en el horno.

Y el queso es vegano también.

-Queso vegano. -Efectivamente.

-Sin lácteos. -Sin lácteos.

-Porque los veganos no comen productos de origen animal.

-Eso es. -Ser vegano es un estilo de vida.

-Sí, una filosofía.

Esto está listo para meter en el horno.

Le podemos echar si quieres un poco de aceite.

-Un chorrito. -Un chorrito, así, por aquí.

Que le dé un poco de gracia ahora.

-Y, ahora, al horno unos 20 minutos o media horita, ¿no?

-20 minutos o media hora a 180 o 200 grados.

-Bueno, la lasaña ya la tenemos.

-Sí, la vamos a llevar al plato. ¿Te parece?

-¿Y qué le vamos a añadir?

-Bueno, hemos hecho una besamel con margarina 100 por 100 vegetal,

harina, un poquito de pimienta, sal y leche de soja.

(Pereza, "Lady Madrid")

-Bueno, Nacho. Qué ganas de probarlo.

-Pues sí, ya verás qué rico.

-Un trampantojo de lasaña de boloñesa.

-Efectivamente.

-Bueno, a ver qué tal.

Esto sabe prácticamente igual que una boloñesa de carne.

-Muy parecida. -Sí.

-A mí me vale.

O sea, yo me la como encantado, feliz y la disfruto además.

-Yo me hago vegano. -Pues cuando quieras.

-Me has captado. -Muy bien.

A mí me encantaría, Pedro.

Mi alma quiere ser vegana, pero con todo esto

me cuesta muchísimo.

Eso sí, siempre y cuando se traten a los animales en condiciones.

La provincia de Pontevedra

es un referente gastronómico desde hace siglos.

Una excelente materia prima unida a las recetas más tradicionales

son los estandartes

de la gastronomía de las Rías Baixas.

Y, en especial, los productos del mar.

Almejas, mejillones o pulpo,

junto a los pescados más exquisitos,

son los ingredientes de sopas tan suculentas

como esta que nos trae Alberto Arruty.

-Combarro es uno de los pueblos con más encanto

y más particulares de las Rías Baixas.

Hoy vamos a conocer aquí a Teresa, una ciudadana estadounidense

a la que el amor dejó en nuestras tierras

hace ya algunos años.

Vamos a aprender a cocinar con ella un plato,

como no podía ser de otra manera, con producto del mar.

Hola, Teresa. Sabía que te iba a encontrar aquí.

-¡Alberto! ¿Dónde si no?

-Hombre, claro. -Es mi lugar en la vida.

-Por el acento, ya noto que no eres de aquí.

¿De dónde vienes?

-Vine a España hace un año de intercambio,

un Erasmus más bien, y conocí a mi marido.

Y lo vi y le dije a mi amiga que estaba a mi lado:

"Con ese hombre me voy a enamorar".

-Se te da bastante bien lo de utilizar las manos.

La cocina, ¿qué tal?

-Bueno, también se dice que tengo algún que otro dote.

-¿Sí? -Gracias a mi suegra,

que todo sea dicho,

porque mi mamá, muy buena persona y muy encantadora,

pero se le da mucho mejor abrir una lata

que hacer un guiso. -Que cocinar.

-Sí.

-Si te parece, vamos a probar qué tal se te da

eso de cocinar. -Vamos.

-Venga, vamos.

Teresa, ¿qué es lo que vamos a preparar?

-Pues hoy voy a hacer bullabesa. -Muy bien.

-Pero aquí se llama sopa de "peixe".

-Te ha dado tiempo en estos más de 20 años que llevas aquí

a aprender un poco de gallego. -Entiendo todo.

Hablo malamente.

-Y, para hacer esta bullabesa, ¿qué ingredientes vamos a usar?

-Pues lo primero y más importante es el fumet,

que se hace con un buen pescado.

Yo suelo usar rape.

Una vez que haces el fumet,

retiras el rape,

lo despedazas y lo vas a reservar para luego meter dentro del fumet.

Las almejas y los mejillones se hacen aparte.

Cada uno por separado al vapor.

Aparte, uso calamar

y eso después vamos a pasarlo por una sartén

y con un poco de agua vamos a quitar

todo lo que queda después de pasarlo por la sartén

y también al fumet.

Más o menos, media cebolla, dos dientes de ajo,

medio pimiento, un tomate entero y un poco de perejil.

Todo picado y hacemos un sofrito.

Cuando tienes el fumet con todo eso,

lo calientas.

En ese momento echas el azafrán

y un poco de picante.

Yo uso pimentón un poco picante. -Vale.

-Se agrega, se hierve

y se hace la...

-El fideo ya.

-Agrego todos esos ingredientes que ya hemos reservado.

Y bato tres huevos y también lo agrego.

Y "voilà", ya está. Luego lo como.

-Pues es lo que nos queda, Teresa. ¿Vamos a probarlo?

-Vamos a probarlo. -Venga.

Teresa, huele que alimenta. -Pues espero que sepa aún mejor.

-Seguro que sí. Pues vamos a probarlo.

-Vamos a probarlo. -Venga.

-A ver, tengo miedo.

-Teresa, esto está buenísimo.

-¡Ay, lo logré! -Lo hiciste.

Teresa, muchísimas gracias. -A la salud de Miguel Ángel.

-Brindamos por ti, adiós.

Muchas gracias, Teresa.

Qué rica la sopa y qué casa más bonita tienes.

El cabracho es uno de los peces conocidos como pescados de roca.

Destaca por su llamativo color rojo intenso,

aunque gastronómicamente, es un pescado blanco.

En los últimos años,

ha pasado de usarse para enriquecer caldos y fumets

a estar presente

en las elaboraciones más sofisticadas.

Hoy vamos a aprender a prepararlo

con nuestra compañera Carolina Cerezuela.

-Pues hemos venido hasta el puerto de Palma

para preparar uno de los pescados

embajadores de la cocina mallorquina:

el "cap roig", nuestro cabracho.

Así que he quedado con mi amigo Marco,

que además de contarnos

algunas peculiaridades sobre este pescado

nos va a enseñar a cocinarlo con salmón y berenjena.

Marco, muy buenas. -¿Qué tal? Buenas.

-Estoy encantada de estar aquí.

Vaya mesa chula que nos has preparado.

-Gracias, gracias.

Tenemos al protagonista de la receta.

Es uno de los peces embajadores de la cocina mallorquina:

el "cap roig". -El "cap roig"

-¿Qué peculiaridades tenemos? -Es un pescado, como ves, muy feo.

Y tiene una carne bastante dura.

Tiene un sabor muy intenso, muy fuerte.

-Es nuestro cabracho, ¿no? -Exacto.

En castellano es el cabracho. -Eso es.

Además, no solamente vamos a utilizar el "cap roig".

Veo también que tenemos salmón.

-El salmón le hace compañía porque es un pez más graso

y armoniza los sabores del "cap roig",

que es bastante intenso.

-O sea, que vamos a tener

un festival de sabores mediterráneos.

-Exacto.

-Y la receta de hoy, entonces, ¿cuál va a ser?

-Vamos a preparar unos rollos de "cap roig" con salmón,

envueltos en berenjena.

-Suena maravillosamente bien.

Y, aunque este pescado tenga ese aspecto feo,

porque es feo, ¿eh?

-Sí. -No es de los peces más bonitos.

No dudo que el sabor será espectacular.

Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar, ¿cuáles son?

-Berenjena, "cap roig" y el salmón.

-Ese es el plato. -Ese es el plato.

-Pero yo veo aquí que tenemos... -Es un pesto de albahaca.

Y lleva ajo, albahaca, piñones y un poquito de aceite.

-Eso es para el pesto. -Para el pesto.

-Y, entonces, ¿esa cesta?

-Luego tenemos aquí las guarniciones,

que son espárragos, calabacines, aquí tenemos unas zanahorias

y brócoli.

-Tenemos un plato espectacular. ¿Por dónde empezamos a cocinarlo?

-Por un pesto.

Se pone albahaca, piñones tostados, un poco de ajo y aceite.

Luego cogemos la berenjena, la cortamos

y tiene que ser muy fina, ¿eh?, muy fina.

-O sea, vas haciendo como una plancha de berenjena.

-Una plancha. Ponme el salmón encima.

-El salmón encima, pero ¿en vertical?

-Así, en horizontal. -¿Así o así?

-Así, horizontal. -Horizontal.

A la mitad. -Perfecto, así. Un "cap roig".

-Un "cap roig".

-Eso, encima, me lo pones encima. -Encima.

-Exacto. -Vale.

-Y ahora es la hora de poner un poco de pesto.

-Y ahora vendrá lo que a mí me parece dificilísimo,

que es enrollar eso.

Y, ahora, ¿qué? ¿A la sartén, al horno?

-Vamos a hornear durante 15 minutos.

En el momento en que tenemos el "cap roig" en el horno,

vamos preparando las guarniciones.

-Marco, un millón de gracias por prepararnos este plato.

Tiene una pinta... -Yo encantado.

-Con vuestro permiso.

Qué rico. -Muchas gracias.

-Buenísimo. Miguel Ángel, ya he aprendido a hacerlo.

Cuando quieras, te vienes y te lo hago.

Pues nada, Carolina.

Ya que no vienes aquí, iré a Parma a que me lo hagas.

A Parma. ¡A Palma!

Urre, ¿cómo estás? Fenómeno, ¿cómo estás?

Muy bien. Pues del pescado vienes a la carne.

Claro que sí. Claro.

A verte a ti. No va a ser menos el placer.

Te voy a hacer un plato con historia espectacular.

Adelante. Es que, además,

con este ingrediente que tenemos aquí y que es un hojaldre

ya casi tenemos el plato, que es la carne y el postre.

¿Eh? O sea, que... Ya sé lo que me vas a hacer.

Ya lo sé. Cuéntame.

Un solomillo Wellington.

Estoy viendo solomillo. ¿Lo sabes?

Pues porque... ¿Quién te ha chivado?

No, de verdad que no, pero es que el solomillo Wellington

fue la primera prueba que hice yo en equipos en "Master chef"

con Cayetana Guillén Cuervo. Qué bueno.

Y nos salió muy bien. Entonces, mira, lo que vamos a hacer

es ir desvelando todos los secretos que tenemos cada uno.

Lo primero que tenemos que hacer es coger un hojaldre.

A mí personalmente me gusta más el hojaldre de mantequilla

que el de margarina.

Lo que hacemos es cortar unas tiritas,

como estoy cortando ahora.

Y ahora lo que hacemos es seguir con el montaje

del solomillo Wellington.

El hojaldre a mí me gusta de mantequilla

y ahora cogemos el jamón.

Cogemos unas lonchitas de jamón

y una vez que tenemos esto lo que hacemos es coger

unas setas.

Perfecto. Así.

Colocamos las setitas. Nuestra farsa de setitas.

Eso es. Son setitas salteadas, ¿no?

Setas salteadas. Muy bien.

La historia de la primera persona que se dice

que hizo el solomillo Wellington

es el duque de Wellington.

Entonces, lo que hacía era coger

y en esta farsa de setas le ponía un poco de foie.

Y, luego, en el solomillo

lo que hacía era que con un poco de mostaza lo untaba.

Yo lo estoy haciendo muy sencillo para casa.

Nada de foie y nada de mostaza.

Setas, jamón y solomillo. Y ya está, tan sencillo como eso.

El solomillo lo tenemos ya hecho, lo has marcado.

Sí, además es un plato...

Sí, está marcado previamente y es un plato que hay que montar en frío.

Has visto que está frío.

Tanto las setas como el solomillo, la carne

están frías.

¿Por qué está fría? Si estuviese caliente,

estaría fundiendo lo que es el hojaldre.

Entonces, lo que recomiendo siempre en casa

es que lo que hacemos es coger y tan sencillo

como que este solomillo en frío lo dejamos

y a los diez minutos lo montamos.

Venga, ahora que tenemos esto ya selladito,

¿qué hacemos?

Mira, se nos levanta un poquito. Así lo sellamos.

¿Qué hacemos?

Nos ayudamos un poquito con el hojaldre.

Vale. Otro poquito así.

Qué bueno. Y ahora lo sellamos.

Mira, si hay mucho hojaldre quitamos las esquinas.

Que no sea excesivo de hojaldre. Así, mira, más o menos por aquí.

Así.

Y ahora lo giramos.

Lo cerramos y lo giramos. Perfecto, hasta aquí muy bien.

Ahora, venga. Dale un poquito al huevo.

Vale. Ya que me hablas de "Master chef",

a ver qué tal se te da el huevo. ¿hay pincel o no?

No, tú dale, agítamelo un poco. Ah, vale.

Yo tengo el pincel ya preparado. y ahora lo que hacemos es...

¿Lo has agitado bien? Sí.

Y ahora, venga, le vamos a dar con el huevo.

O sea, con el pincel al huevo, así. Y un poquito en la base.

Eso. Así, un poquito en la base.

Ahora, cogemos... Un poquito bien por todo.

Cogemos las tiritas...

Y lo decoramos. ...y lo vamos decorando.

Eso es. Vamos decorando así, con cariño.

Y, ahora, en el otro lado.

¿Has visto qué fácil y qué sencillo?

Qué "luxe". Ahora, cogemos de nuevo el huevo

y lo volvemos a poner.

Venga, perfecto, y así hasta terminar todo el proceso.

Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es ya emplatar.

Pero ¿cómo vamos a emplatar esto? Pues muy sencillo.

A ver, vamos a ponerlo aquí. Antes hay que meterlo al horno.

En el horno, claro. ¿Cuánto tiempo?

¡Tachán! Ahí estamos.

Entonces, lo que tenemos aquí es el hojaldre ya hecho.

El hojaldre es un problema matemático.

Cuando envolvemos todo, ¿con qué nos vamos a encontrar?

Nos encontramos siempre con el problema

de que, claro, como está tapado,

¿estará crudo, estará hecho, se habrá secado?

Es un problema matemático. Muy sencillo.

Lo que hacemos es meterlo en el horno

siempre a 180 grados.

Y, una vez que está a 180 grados, lo que hacemos luego

es un problema matemático.

Si nos gusta el solomillo tirando a poco hecho,

15 minutos.

Si nos gusta el solomillo al medio, al medio punto,

que es como está este, 17 minutos.

Que nos gusta pasado, 20 minutos.

¿Has visto qué sencillo se hace? 15, 17 y 20.

Así es.

Entonces, lo que hacemos es tan sencillo como cortarlo,

tenerlo así preparadito y ahora lo colocamos bien bonito

para que se vea nuestro solomillo Wellington.

El duque de Wellington estaría muy orgulloso de ti.

Sí, pero este como te lo vas comer tú y no él...

O sea, que ese... ¿Me lo guardas, por favor?

Por supuesto. Damos el paso a música.

¿Con qué me sorprendes? Pues te voy a sorprender

con un Sabor a Música muy especial,

dedicado a todos los que atravesaron la adolescencia

mientras sonaba esta canción.

Porque ya lo decía Modestia Aparte:

"Qué más da, si son cosas de la edad".

Ah, sí, míralo, míralo.

Que suene.

# Y qué más da. Ah, ah, ah, ah.

# Si son cosas de la edad.

# Y qué más da. Ah, ah, ah, ah.

# Si son cosas de la edad.

# Y qué más da,

# si son cosas de la edad.

# Y qué más da. Ah, ah, ah, ah.

# Si son cosas de la edad. #

Y qué más da, si son cosas de la edad.

¿A que sí? ¿Te gustaba Modestia Aparte?

Me gustaba. A mí también.

Yo era pequeño, pero por mi padre lo escuché mucho.

Bueno. Me estás diciendo que soy mayor que tú.

¡Hala, picaruelo!

Venga. Gracias, Urre.

Con la música a otra parte. Me voy a hablar de chuletas.

¡Hombre! Escucha.

Un chuletón. Aquí tenemos dos chuletones.

En este caso, dos chuletas de vacuno,

pero pertenecen a animales de diferente edad,

como se puede apreciar perfectamente.

La chuleta de ternera lechal es de color blanquecino

y el animal del que procede

se ha alimentado de la leche materna

y en algunos casos ha comido también algo de pasto o de pienso.

Su carne es de sabor muy fino.

La chuleta de vaca proviene de un animal de varios años de edad

y se aprecia bien por su color rojo y por lo rica que es en hierro.

También, porque es más grasa

y de sabor mucho más potente que la lechal.

Es el corte que se usa por excelencia en los asadores,

como por ejemplo en Urrechu,

que nuestro compañero lo utiliza mucho.

Se recomienda hacerla en una parrilla

o sobre una sartén de hierro fundido,

tostando su exterior y dejándola poco hecha en el interior.

Lechal o de vaca madura, ambas son dos piezas deliciosas

y llenas de propiedades y posibilidades.

Cuatro curiosidades ahora sobre el aguacate.

Es una fruta muy rica en potasio, por encima del plátano.

Se consume aproximadamente desde hace 10 000 años.

Solo en España,

compramos cada año más de 74 millones de aguacates

y en las provincias donde más se producen son Málaga y Granada

por sus especiales cualidades climáticas.

Además, por su sabor neutro,

podemos incluirlo en elaboraciones saladas o dulces,

como este bizcocho con aguacate,

que no está aquí y va a aparecer ahora aquí,

que nos trae Claudina Mata.

-Se dice que allá por el siglo XVI

los españoles introdujeron el aguacate en nuestra tierra

tras el descubrimiento de América.

Yo no sé qué tendrá esta fruta, que es muy famosa en todo el mundo.

Que sí, que sí. Fruta, es una fruta y con esta hoy

hacemos bizcocho de aguacate con chocolate.

¡Lourdes! -Hola.

-Muy buenas. Menuda huerta tienes, ¿eh?

-Sí, qué chula, ¿verdad? -Chulísima.

Además, que tienes de todo.

-Bueno, una huerta supercompleta, llena de frutas subtropicales.

-Aquí estoy viendo yo uno más liso, otro más rugoso, uno más oscuro.

-El rugoso este, que es el hass

y aquí se aprecia mucho porque la carne es más tersa.

Y, como ves, se pone oscuro porque está madurando.

-O sea, que habría que comprarlo oscurito.

-Sí, luego te digo un truco para saber

cuándo están en su punto los aguacates.

-¿Y este más liso?

-Ese más liso es el que vamos a utilizar

para el bizcocho, que es el bacon y es muy mantecoso.

-Y este es otro diferente. -Ese es el fuerte.

Digamos que es una variedad que está en medio de los dos.

-Pues venga.

Déjame que te ayude y nos ponemos manos a la obra.

Lourdes, me ibas a contar

cómo saber cuándo un aguacate está maduro.

-Te cuento, porque tú sabes que los aguacates

se cogen verdes.

El aguacate nunca se madura en el árbol.

-¿Ah, no?

-No, porque es una planta climatérica.

Aquí, en huerta tropical, el aguacate se recoge del árbol

y se envía directamente, porque tenemos venta "online".

Entonces, te llega a casa verde

y entonces ya empieza el proceso de maduración.

Y ya, si quieres saber luego si está maduro,

le quitas el pedúnculo este.

-Lo que es el rabito. -Mira, sí.

Cuando está amarillo es cuando está perfecto para consumir.

Y, si está marrón oscuro, está pasado.

-Mejor no lo compres. -Sí.

-Y con esto haremos el bizcocho. -Que lo vamos a preparar

con un aguacate bacon, 250 gramos de harina y levadura,

40 gramos de cacao desgrasado en polvo,

100 mililitros de aceite, 120 gramos de panela,

3 huevos, un yogur griego, un puñadito de avellana

y una pizquita de sal.

-Venga, ¿por dónde empezamos?

-Por pelar el aguacate, que hay que triturarlo

con las avellanas.

-Le añadimos los huevos y lo volvemos a triturar.

-Sí.

Y después incorporamos el aceite y el yogur.

y también hay que batir un poquito.

Luego ya, la harina con el cacao tamizada,

que a eso me vas a ayudar, ¿vale? -Yo te ayudo, sí.

-Pues ahora lo vamos a hornear 45 minutos a 180 grados

con calor arriba y abajo.

Y, ahora, mientras lo horneamos, hacemos la crema

para cubrirlo después.

Vamos a necesitar 250 gramos de queso mascarpone

y un aguacate bacon también triturado

con una cucharadita de panela.

-Lourdes, esto se te da estupendamente.

Tienes un blog de cocina, ¿verdad? -Sí, tengo un blog

desde hace un montón de tiempo.

Pero ahora estoy renovándolo para que se quede más bonito.

-Pues córtame un cachito, que lo vamos a subir al blog.

-Vale, venga.

Mira qué pinta tiene. -Uf.

¡Mmm! -Rico, ¿verdad?

-¡Qué bueno! Miguel Ángel, esto te tiene que encantar.

Qué buena pinta tenía, Claudina.

¿Cómo estás, Micky? Divinamente.

Qué alegría verte.

Huy, qué de cositas tenemos por aquí.

Hoy, un despliegue. Gran despliegue.

Pues nada, antes de comenzar, déjame que dé paso a un vídeo

sobre el perol cordobés.

Que no es solo un plato tradicional de Córdoba,

sino un evento social y familiar.

Su origen está en el siglo XIII, cuando se reunían a comer

grupos de amigos que pertenecían al mismo gremio de artesanos.

Hoy en día, es el broche de oro ideal para un día de campo.

Descubrimos sus ingredientes y cómo se prepara

con el gran Ken Appledorn.

-María Dolores.

-Hola, Ken, cómo me alegro. -Igualmente.

Me alegro de conocerte y de estar aquí en Córdoba contigo.

-Pues mira, aquí estamos haciendo un perol cordobés.

Un arroz cordobés, que es lo que hacemos en el campo

cuando salimos la familia y los amigos al campo.

-¿De dónde surge el nombre perol?

-El perol es el cacharrito este.

Y nos llevamos el perol al campo, nos llevamos el arroz

y procuramos coger en el campo la carne y lo que pillemos.

Un conejillo, una liebre o una perdiz,

si tuviéramos suerte.

-¿Qué ingredientes lleva?

-Su cebollita, su ajo, sus alcachofas, sus pimientos,

su tomate.

-¿Cómo empiezo? ¿Cómo te puedo ayudar?

-Pues mira, vamos a empezar por pelar la cebolla, ¿vale?

También los ajitos.

El arroz se suele comer siempre a última hora.

Comemos a las 17:00 y vuelta para casa.

-Qué bueno. -Superbueno.

-Me encantaría ir un día al campo contigo.

-Y a mí.

-Después de tener todas las verduras cortadas...,

-Picaditas. -...¿qué hacemos?

-Echamos el aceite en el perol cordobés.

Es de Denominación de Origen y es de muy buena calidad.

Generoso en el aceite, sobre todo en el arroz.

Que no sobre, pero que tampoco falte.

Echamos las verduritas.

Se echa la cebolla, los pimientos, el ajo.

-A mí me encanta la alcachofa. -A mí también.

Tenemos que procurar que la alcachofa esté muy tierna.

-Así que hay que quitar todas las hojas

hasta que se queda como clarita. -Sí.

Se queda lo más blanquito, que es lo más tierno.

-Vale. -¿Ves qué rica está?

-Qué bueno. -Lo echamos aquí.

Y andando.

-Qué bien huele esto. Ahora, ¿qué hacemos con esto?

-Lo dejamos que se sofría, le echamos su vinito,

le echamos su condimento, su colorante,

su sal, su pimienta, y le echamos la carne.

Esta es de pollo.

Que hierva hasta que esté tierno.

¿-Cuántos hijos tienes? -Dos.

-¿Y les gusta tu comida?

-Sí, demasiado diría yo.

-(RÍE)

Ahora viene el momento del ingrediente estrella:

el arroz.

-Lo echas en forma de lluvia por encima.

-Vale. -Y, para este perol, medio kilo.

Ken, esto prefiero hacerlo yo porque es muy delicado.

-Vale, vale.

-Yo lo...

Ahora lo tenemos que dejar como unos 18 minutos.

-¿Cómo se come? -Mira.

Esto la tradición es coger cucharada y paso atrás

para darle paso a otro.

Porque como nos juntamos muchos en el campo por regla general

pues vamos cogiendo cucharada y paso atrás,

dándole paso a otro.

-¿No es eso de compartirlo así? -Sí.

-Meto cuchara, ¿no? -Sí.

Y ahora después voy yo. -Vale.

Qué bueno.

Está espectacular.

De verdad.

-Dura cinco minutos el perol en el campo.

-¿Lo hemos hecho bien? -Ajá.

-Está bueno. -Qué rico.

¿Has visto qué arrocito más bueno? Bueno, un pintón.

Arrocito no, qué perol, qué perol. Con el gran Ken.

Bueno, pues, ¿qué me vas a hacer tú?

Bocadillos con conservas.

Yo creo que ha llegado el día, ¿no?

En que hagamos unos buenos bocadillos.

Unos buenos bocatas. Claro, unos bocatas.

Mira.

Siempre te lo digo, perdona que insista.

Ya sabes que mi amigo Iván no puede ser más fan tuyo.

Cuando vea esto y que en tres minutos

te haces unos bocatas estupendos,

te va a terminar de idolatrar.

Siempre una buena base de conserva y luego le pondremos algo más.

Muy bien. Mira.

El primero, con un mejillón en escabeche.

¿Quién no ha tomado un buen bocadillo

mejillones en escabeche?

Pues qué bueno.

Un buen mejillón.

El próximo día que vaya por allí lo voy a pedir.

Ahí está, mira. ¿Con qué lo vas a acompañar?

Con unas piparras.

¿Con unas piparras? Sí.

Toma ya. Le ponemos unas piparras así,

cortadas en tiritas.

No pica, ¿no?

Bueno, tienen su toque.

También puedes usar mejillones en escabeche picante,

pero creo que está mejor así con esto.

Unas piparritas.

Y aquí mira. A veces echo a todo aceite.

Aquí no. Ah, ¿aquí no?

Vamos a echarle un poco del juguito del propio escabeche.

Toma ya.

Y ya estaría listo. Toma ya.

Se puede tostar el pan.

Nosotros en la taberna le damos siempre un ligero toque de tostado.

Esto es perfecto para comer en el momento

y también te lo puedes llevar. Exactamente.

Pues mira, en el rodaje de la peli que estoy haciendo

les voy a decir que nos preparen bocata de mejillones en escabeche

para la hora del bocata. El segundo.

El segundo, bueno, más clásico. Este sí lo habrás probado.

Sí. Un buen bonito.

Vamos a tirar mejor de la cuchara, que vamos a ir más rápido.

Lo desmigamos un poco.

¿Eh?

Y lo incorporamos aquí. Qué bueno.

A este le...

A este sí le vas a poner un poco de aceite.

Sí.

Y le va fenomenal el pimiento con el bonito.

No hace falta decir que cuanto mejor sea el bonito

mejor será el bocadillo. Exacto, eso siempre.

Y ahora le cruzamos aquí dos pimientos.

Mira, ahí tiene del horno de asar.

Ahí está, toma ya.

Y chorrito de aceite. Chorrito, este sí, este sí.

El chorrito de aceite. Un chorrito de aceite

e incluso unas escamas de sal.

¡Anda, qué bueno! Sí.

Ponemos ahí las escamitas.

¡Toma ya! Y tendríamos el segundo.

Mejillones en escabeche con piparras.

Bonito con pimientos. Me paso por aquí.

Venga. Y preparo el tercero.

Y un tercero,

que vamos a nuestra sardinilla,

de la que somos muy fanes.

Llena de Omega-3.

En este caso,

la vamos a acompañar con tomate rallado...

¡Anda! ...y un poquito de cebolla roja.

Y a este sí que le vamos a poner

aceite y sal.

Te robo esta cucharita. ¿Cuál es tu favorito de estos tres?

Mójate. Yo, el mejillón con piparras.

Mejillón con piparras. ¡Bua!

No hay semana en que no le hinque el diente.

Me flipa, sí.

¿Y cuál es el que más triunfa en Nudista?

En Nudista triunfa muchísimo ese: mejillones en escabeche.

Y luego gusta mucho la sardinilla.

Y aquí tienes un poco de cebollita. Sí, cebolla roja y aceite.

Es que tú le pones caballa, tomate y cebolla;

o sea, aquí le pones caballa y también te vale.

Toma ya. Sí.

Pues nada, tenemos mejillones en escabeche con piparras,

bonito con pimientos... Sí.

...y sardinillas con un poquito de tomate rallado.

Cebolla roja. Y cebolla roja.

Me lo quitan de las manos. Aceite y sal. Mira, mira.

¡Toma ya! Y lo ponemos aquí.

Y ya tienes hoy para elegir. Te los pones en el papel albal

y te los llevas.

Pues tres bocadillos con sabor a mar.

Eso. Me ha encantado, Micky.

Reparte por el equipo los que quieras,

pero yo me voy a comer al menos la mitad del de mejillones.

Claro, así lo pruebas.

Fenomenal. Muchas gracias, Micky.

A ti. Ahora damos la bienvenida

a Elena Furiase.

¡Oh!

Ay, qué guapa vienes. Me encanta ese vestido, Elena.

¿Sí? Sí, sí.

¿Quieres que te lo deje?

No me quedará igual de bien que a ti.

Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Cómo estás?

Pues muy bien.

Fíjate, me he puesto un vestido muy mono

para comer casquería.

Estaba además esperando el momento

de cómo ibas a hilar lo que yo te iba a decir

para ir ya a lo tuyo.

¿Te gusta la casquería? No.

Bueno, no, perdón, me gusta. Sí.

A ver, quiero decir, no había comido...

Es difícil. Es muy complicada.

Es difícil. Salvo si te vas donde Javi Estévez,

que ahí las cosas son más fáciles y están muy ricas.

Sí. Yo nunca la había tomado

hasta que aprendí a cocinarla. Ah, claro.

Y, a partir de ahí, con mi amigo Jero,

que está por ahí detrás..., Ahí.

...le empecé a tomar el gustillo a todo.

Bueno, pues yo vengo a hacerte; vamos, no a hacerte, ojalá,

a presentarte un guiso de morro y manitas.

Anda.

Quiero decir que a mí me gustó el sabor,

pero la textura todavía me cuesta un poco.

Vale. Pero, bueno.

¿Quieres ver, tú que sabes cocinarla, cómo es?

Quiero verlo, por favor. ¿Sí? Vamos.

El guiso de morro y manitas de ternera

es una receta para todos aquellos

que les gustan los platos aromáticos, sabrosos

y sobre todo con mucha carne.

Estamos en Azaya, en la sierra de Madrid,

donde nos van a hacer este guiso para chuparnos los dedos.

Guillermo, ¿qué tal? -Elena, buenos días, muy bien.

¿Y tú? -Muy bien.

-Estupendo. -Bueno, estoy muy contenta,

porque como te llamas como mi hermano y mi padre

no se me va a olvidar tu nombre.

Cuéntanos qué vamos a hacer hoy.

-Bueno, vamos a hacer un guiso de manos y morros de ternera.

-Vale.

-Obviamente, necesitamos la pata de ternera y el morro.

-¿Qué más tenemos?

-Vamos a usar aceite..., -Sí.

-...ajo, perejil, un poquito de jamón,

tomate frito, pimentón dulce y un poquito de sal.

-Vale.

-Y para el sofrito también cebolla, laurel y pimiento verde.

Y, por último, la guindilla seca picante.

-Pues vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hay que hacer?

-Picar un poquito de la parte del morro.

-Vale. ¿Esta carne tiene mucha grasa?

-No, no tiene mucha grasa. Es prácticamente inexistente.

Tiene mucha ternilla. -Ajá.

-Y es el morro, que ahí no hay grasa.

-O sea, que está tierna, pero no es muy calórica, ¿no?

-No, no, no es muy calórica.

Vamos a ir cortando la cebollita. -Vale.

¿Seguimos partiendo o con esto ya tenemos...?

-Ahora, por ejemplo, el ajito.

En la olla a presión tenemos que poner

la pata, el morro cubierto de agua.

Y un truco muy importante es usar el hueso,

echarlo en el agua, que cueza todo junto

y entonces el hueso nos va a soltar la gelatina

y eso luego nos va a ayudar a emulsionar el guiso.

-Y, mientras eso se hace, ¿qué hacemos nosotros?

El sofrito. -Vamos a hacer el sofrito.

Entonces, lo primero de todo.

-El aceitito. -El aceite.

Vale, acabamos de echar toda la verdura.

-Vale.

La guindilla.

-La partimos para que suelte más saborcito.

-Sí. -Esto ya estaría cocinado.

Entonces, lo retiramos.

-El pimientito también. -El pimiento verde también.

-Como la cebolla tarda un poco, pues mira.

-Mira, dale la vuelta, que es más fácil.

-Amigo. -Así corta más fácil.

-Qué buen truco. -Así evitas la piel,

que es más difícil de cortar.

-Ahora, esto, a la olla también. -A la olla aquí.

¿Y a ti te gusta cocinar?

-A mí me gusta mucho cocinar.

Es verdad que yo empecé a investigar más de la cocina

y ahora, gracias a este programa, estoy aprendiendo mucho más.

-Te has picado en la cocina. -¿Sabes a quién le gusta cocinar?

A Miguel Ángel.

100 por 100. -O sea, le estás dando envidia.

-Huy, siempre. Le damos envidia todo el rato.

-Le vamos a añadir el jamón.

La pata y el morro que hemos tenido en la olla cociéndose

los añadimos.

Sin miedo, el huesecito de la pata. -También lo echamos aquí.

-Sí, porque nos va a seguir soltando gelatina.

-Bueno, qué buena pinta tiene. -Sí, ya está acabado.

-Pues voy a probar.

¡Oh!

Buenísimo.

Teníamos razón. Para chuparnos los dedos.

Y el pan también.

Hasta luego. -Adiós.

Pues tenía muy buena pinta. ¿Te hemos dado envidia?

Mucha envidia. ¿Sí?

Sí, sí. No, si buena pinta tenía

y estaba rico, de verdad.

Pero no tenías la costumbre de esa textura.

Para mí, como he dicho antes, es cartilaginoso.

Cartilaginoso. O sea, no es gelatinoso.

Una nueva palabra.

Elena Furiase, la RAE me puede llamar.

Cartilaginoso. Lo cartilaginoso no va contigo.

No. Muchas gracias.

A ti.

"Hispania" significa "tierra de conejos" en fenicio.

Además, en época del emperador Adriano,

nuestra península se representaba

con la figura de una dama sentada con un conejo a sus pies.

El conejo siempre ha formado parte de nuestra historia

y su carne, de nuestra dieta.

Hoy, vamos a preparar un conejo al ajillo

en compañía de Esther Arias.

-No vengo con los nardos apoyados en la cadera,

pero vengo con unas buenas patatas.

Estoy en Titulcia

y en los 35 años de historia que lleva abierto Casa Miro

no hay nadie que no conozca su conejo

y sus patatas chulas.

Hoy me he venido aquí a ver si Antonio,

que es el dueño,

me dice si estas patatas son lo suficiente chulas o no

como para ponerlas en su restaurante.

Antonio, vecino de Titulcia.

Conocido en toda la comarca de la Vega.

Yo te he traído aquí una cesta con patatas

y quiero que me digas cuáles son chulas y cuáles no.

Esta es chula. -Cuanto más gorda, mejor.

-Chulas porque son de Madrid. -Efectivamente.

-Y los de Madrid somos muy chulos. -Eso es.

-¿Me enseñarás a hacer las patatas chulas

y tu conejo al ajillo? -Claro, está hecho.

-Vamos a empezar por el conejo. -Por el conejo.

La base principal es la calidad del conejo.

El conejo es de campo y son gazapos para que no te salgan duros.

Porque sí que es verdad que el conejo

es un animal muy exquisito.

Toda la plantita tierna es lo que se come.

Tenemos el aceite, que siempre tiene que ser de girasol.

-¿De girasol? ¿Por qué?

-¿Por qué? Porque el aceite de oliva quema la carne.

-Luego, ¿aquí tenemos? -Tenemos el vinagre de vino

y el vino blanco. -Y el vino blanco.

-¿Y aquí tenemos un poco de...? -De cebolla y pimiento.

-Y luego tenemos los condimentos. -Los condimentos.

-Tenemos la sal, guindilla... -Y el ajo picado.

-¿Cómo empezaríamos a hacerlo?

-Bueno, pues empezaríamos echando el aceite

y lo que hago es echar el conejo ya con su sal

y con su guindilla.

Y ahora lo que hago es moverlo mucho.

Moverlo mucho, mucho, mucho.

Cuando ya veo que empieza a hacer un poco de espuma el aceite,

quiere decir que el conejo se está refriendo,

está para echar sus ingredientes.

Entonces, mezclo el ajo, vino y el vinagre.

Lo echo, lo muevo y dejamos que el conejo empiece a cocer.

El conejo lo que hace es empezar a coger otro color.

-A ti el conejo te habla. -Me habla, eso es.

A mí mi padre me enseñó.

-Tu padre fue el que te descubrió la receta.

-Mi padre fue el fundador del conejo al cazador.

Y luego también metió conejo al ajillo y con tomate.

Hace 35 años, en 1986.

-¡Toma! Nací yo. Tengo los mismos años que el conejo.

-Pues eso.

-Veo que aquí tenemos las patatas.

Yo te las había traído en crudo, pero aquí están partidas.

Y están partidas así a la panadera. -A la panadera.

-Esto es aceite de girasol.

Una vez que la patata esté medio hecha,

echo el pimiento y la cebolla.

-Aquí dice todo el mundo

que esta receta la intenta hacer en casa y no hay manera.

-Imposible.

-No sabemos cuál es tu truco. -Nada, nada.

Es un secreto y no lo voy a contar.

No tiene nada de secreto, pero bueno.

-Se nota mucho ese toque a vinagre, ¿no?

El vinagre, el vino. -El vino.

-Se nota un poco la mezcla de todo.

-No, no, pero tiene un toque especial.

Oye, voy a probar también unas patatas, a ver.

¡Qué buenas, por favor!

Bueno, Antonio, sabiendo que todo el mundo que viene

intenta replicar el plato en su casa y no lo consigue,

yo te voy a decir que lo probaré en la mía a ver qué tal me queda.

Luego ya te llamo y si no, volveré. -Tendrás que volver.

Pues nada, cuando lo repliques,

a ver si me das un poquito y yo también doy mi opinión.

Ahora hablamos del calamar.

Es uno de los productos del mar que más posibilidades ofrece.

Podemos prepararlo frito, con arroz o simplemente a la plancha.

Aunque también podemos dejar volar la imaginación

y preparar un plato con calamar que incluya mar y montaña.

Así es el plato que nos trae hoy Pablo de Miguel.

Una elaboración con calamar, relleno de carne y algo más.

-Adelina, que te pillo en plena faena.

-Ya ves. -Con tres huevos.

-Con tres huevos. -De tus gallinas.

¿Tienen nombre tus gallinas?

-Sí, una se llama Loli y la otra es Berta.

-La otra es Berta. -Berta, sí.

-¿Dónde estamos? -Estamos en Mas Palou

y vamos a prepararos si queréis

unos calamares rellenos

en los que en la masa le añadimos huevo.

-Calamares no tienes en tu finca. -Calamares no tenemos.

Los compramos.

Pero tenemos la costa muy cerca en Mas Palou.

Tenemos la costa a 20 minutos.

Y tenemos la suerte de tener los huevos y el aceite.

-Venga, pues vamos a ello, ¿no? -Vamos.

-Cuidado que no se te rompan. -No.

Solo tengo tres porque es lo que hay.

-(RÍE) Vamos.

Adelina, ¿se te han roto o no? -Ya ves.

-Están perfectos. -Todos enteritos.

-Venga, pues enséñame a hacer este plato.

Calamares rellenos. -Calamares rellenos.

Te cuento.

Tenemos dos calamares, la carne picada de cerdo...,

-Cerdo. -...las alitas

y las patas de los calamares ya están troceados aquí.

-Vale. -Y después hay

la cebolla y el tomate y el ajo

para hacer un buen sofrito

y yo le añado pan mojado con un poco de leche.

-Que está aquí la leche. -Que está aquí, la tenemos aquí.

Para darle un poco de consistencia al relleno.

-Y un caldo. -Y un caldo de pescado.

Es un plato, digamos, con un poco más de fiesta.

-Un plato de fiesta. -Sin ser de celebración,

pero es un plato diríamos de domingo.

Mira, vamos a empezar con mezclar la carne...

-Sí. -...con las patas y huevo.

Con las setas y con el pan mojado

con un poco de leche.

-¿Yo qué puedo ir haciendo? -Pues mira.

Puedes mojar el pan con un poco de leche

y lo añadimos aquí.

No hace falta mucho pan, un trocito.

-Como si fueran torrijas. -Sí, como si fueran torrijas.

Y este pan me lo tiras aquí. -Lo troceo tal cual.

-Bueno, ya lo trocearé si quieres. No hay ningún problema.

¿Me traes las setas? -Estas, ¿no?

-Estas, sí.

Pablo, ahora tenemos hecho ya el relleno.

-Vale. -Lo más importante.

Ahora nos vamos y hacemos lo primero un sofrito

con cebolla, con un poco de ajo y con tomate.

Después de hacer el sofrito o antes, es indiferente,

marcamos el calamar para que quede un poco dorado encima,

que siempre queda más bonito.

-Y que sea más fácil manipularlo. -Más fácil.

-Que no quede tan blando. -No queda tan blando.

Lo rellenamos

y entonces ya lo ponemos a cocer con el caldo de pescado

que hemos hecho.

-Lo rellenas, que veo por aquí que tienes un ingrediente secreto

que es... -Lo relleno.

-...hilo y aguja.

-No os creáis que lo relleno con hilo y aguja.

El hijo y aguja es para sellarlo. -Lo sellas.

¿Cómo se termina la elaboración?

-La elaboración se termina cociendo el calamar

con el caldo de pescado.

-¿Durante cuánto tiempo?

-Yo creo que más o menos por la medida de este calamar

va a estar como tres cuartos de hora.

-A fuego lento. -A fuego lento habrá suficiente.

-Y listo para comer. -Y listo para comer.

-Qué buena pinta tiene este plato y me estás poniendo un cava...

-Que tiene uvas nuestras. -Uvas vuestras.

Vamos a hacer un brindis primero.

Bueno, voy a probarlo, ¿no?

-¿Qué tal? -Espectaculares.

Enhorabuena. -A vosotros.

¡Qué rico, Pablo!

Hoy vamos a descubrir una forma diferente de comer patatas.

Vamos a hacer milhojas de patata.

¿Cómo las podemos hacer? Pues de una manera muy sencilla.

Cogemos la patata, la pelamos y con una mandolina

la cortamos en láminas muy finas.

Para que no se oxide la ponemos en agua.

Una vez que tenemos la patata cortada con la mandolina

y hemos terminado,

la sacamos con la mano,

la escurrimos aquí mismo

y la empezamos a colocar en nuestro recipiente.

Tal que así.

Vamos a cubrir una capa entera del recipiente

que luego vamos a utilizar para introducir en el horno.

Ahí, ahí y una más.

A continuación,

vamos a poner un poquito de panceta por encima.

Así, al gusto.

Un poquito de queso rallado.

Y salpimentamos.

Tal que así.

Un poquito de pimienta.

Y sal.

Una vez que hemos hecho esto,

cogemos la nata que tenemos aquí y cubrimos hasta arriba.

En este caso,

cubro hasta arriba

la parte que hemos introducido aquí.

Me han dejado de hecho la nata justita los compañeros.

Y lo que haríamos es el mismo proceso

hasta llenar nuestro recipiente hasta arriba.

Pondríamos otra capita de patata, volveríamos a poner panceta,

queso y salpimentaríamos y nata.

Esto lo introducimos en el horno mágico de "Como sapiens"

a unos 160 grados unos 40 minutos

y lo tendríamos tal que así.

Bueno, este es el paso siguiente, porque me lo han dejado emplatado.

Lo sacaríamos del recipiente y lo podemos poner así.

Como veis, podemos apreciar las milhojas que hemos hecho

y cómo se ve entre cada patata

nuestra pancetita y el quesito gratinado.

Un toque de romero en honor a Urrechu, que le tengo ahí,

y dos tomatitos cherry.

Aúpa, un platazo. Sí, señor. Este iba por ti.

Un platazo. Sí, señor.

El romero es tu...

Claro. Es muy tuyo.

El romero, lo primero; luego el resto.

Bueno, Micky, muchas gracias por esos bocatas.

Lo tengo ahí, ¿verdad?

Pueden estar ahí, están ahí. Esperemos.

Yo no me lo he llevado, seguro.

Seguro. Y aquí somos cuatro.

Sí, sí, ya.

"Excusatio non petita...".

No.

"Accusatio manifesta". Eso es.

"Excusatio non petita accusatio manifesta".

Lo mismo te lo has comido.

Bueno, nosotros nos vamos.

Pero volveremos en el próximo programa.

Ya saben. Hasta más comer, "Como sapiens".

¡Adiós!

