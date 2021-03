Dicen que después de la tempestad siempre llega la calma, al menos, eso es lo que quieren aparentar los duques de Sussex. Meghan Markle y el príncipe Harry han compartido tras su entrevista más reveladora con Oprah Winfrey para la cadena estadounidense CBS. Sus declaraciones más polémicas han acaparado los titulares de los medios de comunicación de todo el mundo.

Una de las confesiones que más ha dado que hablar ha sido la acusación de racismo a la familia real británica. También la que más ha dado pie a las especulaciones, ya que muchos se preguntan quién está detrás de las conversaciones sobre el color de la piel del hijo de la pareja. "Nos dijeron que no se le otorgaría seguridad y ni se le daría un título de príncipe", comentó Meghan Markle. Dado el revuelo suscitado, fue la propia presentadora la que este lunes aseguró que dicha acusación no está relacionada con la reina Isabel II ni tampoco con su marido.

En la misma entrevista también revelaron el sexo de su bebé. "Es una niña", dijo el príncipe Harry emocionado. Después de contar su versión de la historia, ahora parece que los duques de Sussex quieren pasar página cuanto antes. Su amiga la fotógrafa Misan Harriman ha compartido una tierna estampa familiar de la pareja junto a Archie, su primer hijo. En la imagen, en blanco y negro, aparece una embarazadísima Meghan Markle abrazando a su primogénito y, tras ella, Harry.

"¡Qué noticia más bonita para celebrar en el Día de la Mujer! Enhorabuena mis amigos, y bienvenido al club de los padres de niñas, Harry", ha escrito Harriman en la publicación, pero ¿qué es lo que esconde esta aparente inocente imagen?

Después de las impactantes declaraciones sobre su hijo, todo el mundo busca una imagen de él. A pesar de haberle expuesto públicamente, Meghan aparece abrazándole y escondiéndo su rostro. Ella misma se convierte en la barrera que protege a su pequeño. "Creo que todos tienen un derecho básico a la privacidad. No estamos hablando de nada que nadie más no esperaría", dijo la duquesa de Sussex en un clip de la entrevista no emitido en televisión. "Si estás en el trabajo y tienes una fotografía de tu hijo en tu escritorio, y tu compañero de trabajo dice: ' Oh, Dios mío, tu hijo es tan lindo. ¡Eso es fantástico! ¿Puedo ver tu teléfono para poder ver todo las fotos de su hijo?' Tú dices, 'No'. Esta es la imagen que me siento cómoda compartiendo contigo", añadió.

El príncipe Harry tamibién aparece tapado por su mujer, resguardado. La fotografía da una imagen de mujer empoderada, madre y esposa, capaz de proteger a su familia por encima de todo.

Habla el padre de Meghan Markle

Thomas Markle, padre de Meghan Markle

La duquesa de Sussex recuerdó durante su entrevista cómo se puso en contacto con su padre. "Le llamamos y le pregunté sobre si era verdad que había pactado vender unas fotos. Él dijo que no, que absolutamente no. Le aseguré que si me decía la verdad podíamos ayudarle. Pero no lo hizo, me mintió", confesó en un vídeo inédito.

Por su parte, Thomas Markle no se ha quedado callado y ha vuelto a aparecer en escena. El padre de la duquesa ha estado este martes en el programa 'Good Morning Britain' de Piers Morgan, el presentador que cargó duramente contra Meghan Markle tras su entrevista. "Esta es la primera vez que la escucho hablar en unos cuatro años. La última vez que hablamos, nos enviamos mensajes de texto. Estaba acostado en una cama de hospital después de tener un infarto", ha reconocido Thomas, que vio la entrevista de su hija por la televisión. "Me encantaría saber de ellos. Cuando decidan hablar conmigo, dejaré de hablar con la prensa", ha añadido.

“‘I’ve never stopped loving my daughter. I love Meghan and she can be angry with me but I’m still her dad.’



‘There must be something left here somewhere.’ pic.twitter.com/db3MtO2x3I“ — Good Morning Britain (@GMB) March 9, 2021

"Me han empujado y derribado por una cosa que hice, por un gran error que cometí y me he disculpado por ello tantas veces como he podido. Sin embargo, amo mucho a mi hija. Si hubiera sabido que tenía problemas psicológicos, habría estado ahí para ella", ha dicho arrepentido, peor también ha sido crítico con los duques de Sussex, ya que considera que, "teniendo en cuenta la edad de la reina y la edad de Felipe, ciertamente deberían haber esperado o intentado esperar".

