Los duques de Sussex vuelven a poner a la familia real británica contra las cuerdas. Las impactantes declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry durante su entrevista con Oprah Winfrey para la CBS sacan a la luz su cruel realidad, una versión que nunca habíamos escuchado hasta ahora y que ya acapara los titulares de medio mundo. No es para menos. Entre las confesiones de la pareja y los ataques hacia la Corona, destaca la acusación de racismo.

Meghan Markle ya no se calla y cuenta todo por lo que tuvo que pasar durante su primer embarazo, antes de dar a luz a Archie. "Hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura podría ser su piel cuando naciera", desvela consternada ante la sorpresa de Oprah.

A pesar de las duras acusaciones, Meghan Markle prefiere no dar nombres sobre quiénes eran las personas que participaban en dichas conversaciones porque es consciente de que "sería muy perjudicial para ellos". Según sus declaraciones, Buckingham les informó de que el bebé no tendría título de príncipe o princesa, ya que todavía no se sabía el sexo del nuevo miembro de la familia, cuando Carlos ocupara el trono. Además, tampoco contaría con la seguridad que le correspondería. La duquesa de Sussex se sintió abrumada por la idea de que su hijo "no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría".

Ni Meghan Markle ni el príncipe Harry tienen miedo a las represalias: "No sé cómo pueden pretender, después de todo este tiempo, que sigamos callados mientras siguen perpetuando de modo activo falsedades sobre nosotros".