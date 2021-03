Hace unas semanas Oprah Winfrey anunció que entrevistaría a los duques de Sussex en exclusiva para CBS con motivo del adiós definitivo de Meghan Markle y el príncipe Harry a la casa real británica, poniendo un punto y aparte en sus vidas y pasando a ser económicamente suficientes.

La entrevista de Oprah prometía y así ha sido. Meghan Markle y el príncipe Harry han abierto sus corazones y han contado sus experiencias más horribles y personales antes de pedir el 'Megxit' definitivo, que cumple un año. Según avanzaba la entrevista, Meghan fue confesando más y más su sufrimiento durante su estancia en el Reino Unido. Estos son los cinco momentos más impactantes de la entrevista de Oprah Winfrey a los duques de Sussex.

Meghan Markle, al borde del suicidio

La duquesa ha confesado desesperada que su estancia con la familia real británica fue toda una experiencia depresiva que la condujo a tener pensamientos suicidas: "Simplemente ya no quería vivir más", explica la duquesa con voz quebrada y al borde de las lágrimas.

"Sabía que si no lo decía, lo haría. Y era un pensamiento constante, muy claro, real y aterrador", ha señalado Meghan Markle, acompañado de su marido, quien no ha dudado ni un momento en comparar esta situación con la que su madre, la princesa Diana de Gales, sufrió en la década de los años 90: "Me siento realmente decepcionado con mi padre porque dejó de responderme al teléfono cuando él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor", afirma.

Además, Meghan Markle ha confesado que la casa real de Reino Unido le dio la espalda con conocimiento de causa: "Recuerdo esta conversación como si fuera ayer, porque me dijeron: "Mi corazón está contigo porque veo lo mal que estás, pero no hay nada que podamos hacer para protegerte, ya que no eres una empleada asalariada de la institución", afirma. Sin duda alguna, un motivo de peso para el 'Megxit' definitivo.