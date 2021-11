Ha pasado un año desde que los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, anunciaran su intención de dar "un paso atrás" en las funciones reales y "ser independientes económicamente". Esta decisión unilateral, bautizada como Megxit, que cayó como un jarro de agua fría en Buckingham Palace, especialmente para la Reina Isabel II, que finalmente respetó la decisión de su nieto.

En el comunicado emitido a través de redes sociales, el príncipe y su esposa manifestaron su deseo de empezar una nueva vida en Estados Unidos, sin romper los vínculos familiares y mostrando su apoyo pleno por la Reina y su país. Sin duda, el acoso mediático que sufrieron en los últimos meses como 'royalties' propició la salida de la Familia Real Británica. ¿Cómo ha cambiado la vida del matrimonio en estos 12 meses desde que abandonaron el Reino Unido?

Tras el histórico anuncio el 8 de enero de 2020 y ultimar con Casa Real la transición hacia su nuevo estatus dentro de la monarquía, los duques de Sussex afrontaron sus últimos actos oficiales como Altezas Reales. En febrero, el Príncipe colaboró con el cantante Jon Bon Jovi y el coro 'Invictus Games Choir' en la grabación del tema "Unbroken".

Una recta final frenética en la actriz se coronó como royal influencer por sus estilismos, llenos de color y glamour. En marzo, Meghan deslumbró el varios eventos como la entrega del premio Endeavour (5 de marzo), el Festival Mountbatten de Música en el Royal Albert Hall (7 de marzo) y servicio religioso el Día de la Commonwealth en la abadía de Westminster (9 de marzo), que puso fin a su agenda oficial

Meghan Markle con un vestido azul turquesa de Victoria Beckham al premio Endeavour. Reuters

Meghan con vestido rojo de Safiyaa en el festival Mountbatten de Música. GTRES Gtres

Meghan Markle con vestido de Emilia Wickstead en el Commonwealth Day (9 de marzo de 2020) GTRES Gtres

El 31 de marzo se hizo efectivo el Megxit. Para entonces, los Sussex y el pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor ya se habían trasladado temporalmente a Canadá. Unas semanas después, y antes de que se cerrasen las fronteras por la pandemia del coronavirus, los duques se instalaron definitivamente en California (Estados Unidos), donde nació la actriz.

La mansión en la que residen los duques de Sussex en Los Ángeles. GTRES TheImageDirect.com

Primero se acomodaron en un palacete situado en una exclusiva y privada urbanización en las colinas de Beverly Hills y valorado en 18 millones de dolares. La mansión era propiedad del actor y director Tyler Perry, amigo de la pareja, y cuenta con 90.000 metros cuadrados de finca. Allí pudieron celebrar el primer cumpleaños del pequeño Archie (6 de mayo) alejados de los objetivos de los paparazzis.

00.10 min Para celebrar el primer cumpleaños de Archie, Meghan Markle y el Harry comparten un vídeo leyendo el cuento Duck! Rabbit! para ayudar a Save The Children.

En junio, y con motivo de la graduación de los alumnos de su antiguo colegio en Los Ángeles, Meghan Markle lanzó un poderoso mensaje contra el racismo: "El único error es no decir nada. Las vidas negras importan". Tanto ella como Harry lamentaron la muerte de George Floyd y se unieron al movimiento 'Black lives matter' que provocaron revueltas en las calles de EE UU en contra de la violencia policial y racial.

03.16 min El discurso de Meghan Markle contra racismo: "El único error es no decir nada"

En agosto llegó un nuevo terremoto en el Palacio de Buckingham con la publicación de la biografía no autorizada de Harry y Meghan. Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, revelan detalles muy íntimos de la pareja y desencuentros con la familia real a través de fuentes muy cercanas a los duques de Sussex. El libro da una imagen muy distinta de Markle y habla de racismo, desplantes y sobre quién fue realmente el que tomó la decisión del Megxit.

01.29 min Los secretos del príncipe Harry y Meghan Markle que desvela su biografía

Después de unos meses y acomodados ya a su nueva vida, la pareja decide dar un paso más adquiriendo una lujosa casa en la región de Santa Bárbara (California). La vivienda consta de nueve habitaciones, 16 cuartos de baño, piscina, sala de cine, un enorme jardín e incluso casa para invitados. Un lugar privilegiado donde Harry y Meghan han encontrado la tranquilidad y privacidad que anhelaban y desde donde siguen desarrollando actividades sociales.

El príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, visitan el Cementerio Nacional de Los Ángeles. GTRES Lee Morgan

Como señalaron en su comunicado hace justo un año, los duques han fundado Archewell, una organización benéfica para ayudar a los más desfavorecidos. Ya han lanzado su primer proyecto, que será la creación de centros de ayuda humanitaria en el mundo en colaboración con el chef español José Andrés y su ONG World Central Kitchen. Desde Archewell también preparan nuevos proyectos para Netflix y Spotify para informar, educar e inspirar a las nuevas generaciones.

Días después de la última imagen que tenemos de ellos durante la visita al Cementerio Nacional de Los Ángeles el Domingo de la Memoria (8 de noviembre), Meghan Markle reveló que sufrió un aborto espontaneo a través de una carta desgarradora publicada en The New York Times. La Duquesa afirmó que estaba esperando a su segundo hijo, pero una mañana cualquiera de julio "sintió un fuerte calambre" y supo que estaba teniendo un aborto

Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien.

"Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos, pero del que pocos hablan. En el dolor de nuestra pérdida, mi esposo y yo descubrimos que en una planta de hospital de 100 mujeres, de 10 a 20 habrían sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de la asombrosa similitud de este dolor, la conversación sigue siendo tabú, plagada de vergüenza (injustificada) y perpetuando un ciclo de duelo solitario", apostilló Markle en su escrito.

Un capítulo muy doloroso en la vida de los duques de Sussex con el que han cerrado un año negro para todo el planeta.