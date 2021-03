La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha confesado en una esperada entrevista con Oprah Winfrey que durante el tiempo que pasó con la familia real británica tuvo pensamientos suicidas, mientras que también, junto al príncipe Enrique, ha denunciado racismo en la institución monárquica británica y ha hecho una comparación entre su situación y la de la princesa Diana.

Markle ha revelado cómo una avalancha de cobertura negativa en la prensa británica la había llevado a un punto en el que "ya no quería vivir". "Sabía que si no lo decía, lo haría. Y yo simplemente ya no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", ha señalado acompañada de su marido el príncipe Enrique.

Meghan, que se casó con el príncipe Enrique en 2018, ha contado cómo le dijo a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que "no podía, que no sería bueno para la institución".

"Recuerdo esta conversación como si fuera ayer, porque dijeron, mi corazón está contigo porque veo lo mal que estás, pero no hay nada que podamos hacer para protegerte porque no eres una empleada asalariada de la institución".

Acusaciones de racismo Durante la entrevista, la duquesa ha asegurado que durante su primer embarazo hubo miembros de la familia real británica que le trasladaron a Enrique sus "preocupaciones" por "el color de piel que tendría Archie", dado que ella es mestiza y con raíces afroamericanas. El pasado 19 de febrero, Enrique y Meghan confirmaron a la reina que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, tras haber decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes, en lo que entonces se conoció como el "Megxit". Tras esta confirmación, la jefa de Estado decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia. Enrique ha asegurado durante la entrevista con CBS que la familia real le "cortó" realmente los fondos "en el primer trimestre de 2020", justo antes de que se mudaran a Estados Unidos, pero dijo que ambos tienen la herencia que le dejó su madre, Diana de Gales.

Anuncian el nacimiento de una hija Asimismo, los duques de Sussex han anunciado este domingo que esperan una niña, que nacerá este verano y será su segunda hija, y revelaron además que se casaron en secreto tres días antes de la fecha oficial de su boda, en mayo de 2018. Durante la entrevista, en la que relataron su experiencia antes de apartarse de la monarquía británica, los duques revelaron el género de la que será la hermana de Archie Mountbatten- Windsor, su primer hijo, de casi dos años. "Es una niña", dijo Enrique justo después de unirse a la entrevista con Oprah, emitida en horario de máxima audiencia en la cadena CBS y que en su primera mitad se centró solo en el testimonio de Meghan. Los duques de Sussex, que viven en California desde hace casi un año, precisaron que el bebé nacerá este verano y que no planean tener más hijos. "Con dos nos basta", afirmó Enrique, quien se mostró emocionado por tener "un niño y después una niña" y añadió: "¿Qué más se puede pedir?".

Meghan acusa a Kate de hacerla llorar Meghan ha calificado a la familia real británica de indiferente y mendaz y ha acusado a Kate, la esposa del hermano de su marido, el Príncipe William de hacerla llorar antes de su boda, al contrario de lo que se dijo en su momento. Cuando Oprah le ha preguntado si hizo llorar a Kate: "Sucedió lo contrario. Algunos días antes de la boda estaba molesta por algo, perteneciente a los vestidos de niña de las flores, y me hizo llorar. Y realmente hirió mis sentimientos".



"No hubo un enfrentamiento y no creo que sea justo para ella entrar en los detalles de eso porque ella se disculpó y la perdoné. Lo que fue difícil de superar fue ser culpado por algo que no solo no hice, sino que me sucedió", ha zanjado.

Enrique, "decepcionado con su padre" Durante a entrevista el príncipe Enrique ha negado el rumor de que no le comunicaron a la reina Isabel su decisión de apartarse de la monarquía. "Yo nunca ocultaría algo así a mi abuela, tengo demasiado respeto por ella", ha indicado, y ha añadido que tienen una buena relación con la reina y hablan con ella por Zoom. En cambio, Enrique ha revelado que su padre, el príncipe Carlos, dejó de "responderle al teléfono" después de que tomara la decisión de empezar una nueva vida. "Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor", ha señalado Enrique, quien confió en poder "reparar la relación" con su padre. Sobre su hermano Guillermo, el segundo en la línea de sucesión al trono, dijo que la relación entre ambos consiste ahora en darse "espacio", y que aunque le "quiere mucho", están en "caminos diferentes".