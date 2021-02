El príncipe Enrique y Meghan confirman que no volverán a trabajar en la familia real británica

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, según han informado este viernes el palacio de Buckingham en un comunicado.

El príncipe Enrique, nieto de Isabel II, y su mujer habían decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes, en lo que entonces se conoció como el "Megxit", pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021.

“A Buckingham Palace statement on The Duke and Duchess of Sussex ➡️https://t.co/nl7RiZmGiZ“