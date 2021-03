La entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry está dando mucho que hablar. Las impactantes confesiones de los duques de Sussex sobre la realidad de su vida en Palacio acaparan los titulares de los medios de comunicación, desde las acusaciones de racismo contra la familia real británica hasta los pensamientos suicidas de Markle. Dado el revuelo, las reacciones no se han hecho esperar. Ningún miembro de la Corona se ha pronunciado todavía al respecto, pero los famosos no han tardado en tomar partido a través de sus redes sociales.

02.27 min La explosiva entrevista de Harry y Meghan

Serena Williams ha sido una de las primeras en salir a defender a su amiga. La tenista ha aplaudido la entrevista y ha cargado duramente contra el sexismo y el racismo. Ella no ha sido la única deportista en posicionarse. "Entre las revelaciones de la entrevista de Harry y Meghan se encuentran las dificultades de Meghan con su salud mental. Espero que su honestidad lleve a aceptar mejor y a tener más apoyo a aquellos que lo necesiten", ha escrito en su cuenta de Twitter otra grande del tenis, Bilie Jean King.

“Among the revelations from the Meghan and Harry interview is Meghan’s struggle with mental health.



Her honesty will hopefully lead to more acceptance and more help for those who need it.



#OprahMeghanHarry“ — Billie Jean King (@BillieJeanKing) March 8, 2021

La actriz y escritora Sarah Silverman también ha comentado la entrevista. "Harry debería ponerse el apellido de Meghan", ha asegurado la estadounidense. Un tweet acumula miles de 'me gusta'. Por su parte, la actriz y cantante Grabielle Union ha reaccionado a las palabras del príncipe Harry sobre su relación con su hermano Guillermo: "¡Sentí esto en mi alma!".

“Harry should take Meghan’s last name“ — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) March 8, 2021

“I felt this in my soul!! https://t.co/UEnGygLnz9“ — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) March 8, 2021

Leslie Jordan, el actor y comediante estadounidense, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde reconoce que ha visto la entrevista. "Ella necesita decir su verdad y eso es maravilloso", ha asegurado. Además, ha mandado un mensaje a Meghan Markle: "Te respaldamos, cariño".

"Era la mayor oportunidad de la Corona para el cambio, la regeneración y la reconciliación en una nueva era", ha escrito Amanda Gorman, la poeta que actuó en la toma de posesión de Joe Biden. "No solo maltrataron su luz, sino que se la perdieron", ha añadido.

“Meghan was the Crown's greatest opportunity for change, regeneration, and reconciliation in a new era. They didn't just maltreat her light--they missed out on it.“ — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

La ministra estadounidense Bernice King, hija de Marthin Luther King Jr., ha afirmado que "la realeza no está protegida de la devastación y la desasperación del racismo".

“Royalty is not a shield from the devastation and despair of racism. #MeghanMarkle“ — Be A King (@BerniceKing) March 8, 2021

“We can know racism exists in an institution and still hurt for someone who was hurt by it. #MeghanMarkle“ — Be A King (@BerniceKing) March 8, 2021

Pero no todo han sido mensajes de cariño y apoyo. Los duques de Sussex también ha recibido duras críticas por parte de algunos famosos a los que no les ha gustado nada su entrevista. Entre ellos, el periodista y presentador Piers Morgan, que no se cree ninguna de las declaraciones de Meghan Markle y que califica la entrevista como "una traición vergonzosa a la Reina y a la Familia Real".

“This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle - but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr“ — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

"El príncipe Harry y su esposa acaban de pasar dos horas destrozando todo lo que la reina representa y ha trabajado tan duro para mantener, mientras fingen apoyarla. Y lo hicieron mientras su esposo Philip, de 99 años, está gravemente enfermo en el hospital. Es despreciable", ha añadido en un tweet posterior.

La periodista, comentarista y abogada, Megyn Kelly, también ha cargado duramente contra la pareja. "Fingen que ningún miembro de la realeza lo ha pasado peor en la prensa que ellos. Dáme un respiro. ¿Alguna vez has visto a personas tan privilegiadas revolcarse en su propia victimización de esta manera?", ha escrito.

“In which M & H pretend that no royal has had it worse in the press than they have. Give me a break. Have you ever seen such privileged people wallowing in their own (perceived) victimhood like this? https://t.co/TTIiLhw9uD“ — Megyn Kelly (@megynkelly) March 8, 2021

