Patrick J. Adams, que protagonizó junto a Meghan Markle la serie Suits antes de que esta se convirtiera en duquesa de Sussex, también tomó las redes sociales para acreditar su 'impecable' carácter y defenderla de las acusaciones que en los días previos a la entrevista se vertían contra ella en varios medios británicos e internacionales.

"Meghan Markle y yo pasamos la mayor parte de una década trabajando juntos en Suits. Desde el primer día fue un miembro entusiasta, amable, generoso, alegre y solidario de nuestra familia televisiva. Siguió siendo esa persona y compañera cuando la fama, el prestigio y el poder le llegaron. Siempre ha sido una mujer poderosa con un sentido profundo de la moralidad y una ética de trabajo fiera, y nunca ha tenido miedo de hablar, ser escuchada y defenderse a sí misma y a quienes aprecia. Como el resto del mundo, he sido un testigo atónito de cómo ha navegado los últimos años", escribía en un largo hilo de Twitter.

“It sickened me to read the endless racist, slanderous, clickbaiting vitriol spewed in her direction from all manner of media across the UK and the world but I also knew that Meghan was stronger than people realized or understood and they would regret underestimating her.“