Después de que se hiciera viral el vídeo de Najwa Nimri agrediendo a un reportero, la actriz no ha tenido otro remedio que pronunciarse al respecto. "No quiero ser tendencia", ha comenzado escribiendo en su cuenta de Twitter esta mañana con la intención de zanjar la polémica. "Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas", ha añadido arrepentida por su violenta actitud frente a las cámaras. Sus fans no han tardado en reaccionar al esperado tweet de la actriz, que ya acumula miles de 'me gusta'.

“#noquierosertendencia mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable.. te pido perdón no tengo excusas .“ — najwa (@Najwa_Nimri) March 9, 2021

El encontronazo con la prensa tuvo lugar el pasado fin de semana tras la celebración de la gala de los Premios Goya en Málaga. En la estación de Atocha la esperaban algunos medios de comunciación para preguntarle por la atípica ceremonia de este año. Su presencia molestó a Najwa Nimri, que no dudó en increpar a los periodistas que se acercaron a ella. "¿Vais en serio?", les preguntó en actitud desafiante.

La tensión subía por momentos, hasta que se acabó la cuestionable paciencia de la actriz, que terminó agrediendo a uno de los cámaras. "Baja la puta cámara, quita la puta cámara que te meto", amenazó Nimri.

Las imágenes de la desagradable situación salieron a la luz y, mientras la mayoría de usuarios criticaban su violenta actitud, algunos defendieron a la artista alegando que entendían su comportamiento.

