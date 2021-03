Penélope Cruz ha vuelto a apostar por Chanel en una edición de los Premios Goya donde las nuevas incorporaciones pisan fuerte, pero las veteranas no decepcionan. Marisa Paredes ha hecho una aparición fabulosa y digna de 'chica Almodóvar', Paz Vega ha posado elegantísima y Nathy Peluso, Hiba Abouk o Natalia de Molina han subido sus apuestas más sexys y atrevidas.

La mención a la mejor vestida está casi tan reñida como los galardones, así que queremos escuchar tu opinión: ¿Cuál es tu look favorito de la alfombra roja -y el escenario- de los Goya 2021? Baja, repasa todas las candidatas y vuelve a votar en nuestro cuestionario interactivo.

Los dos lookazos de Aitana Ocaña

Todos los ojos de los Premios Goya 2021 estaban puestos sobre Aitana Ocaña, que hacía su primera aparición con un espectacular diseño de Versace en blanco y con la espalda abierta. Para su actuación, en la que ha interpretado por encargo de Antonio Banderas el tema "Happy Days Are Here Again", de la grandísima Barbra Streisand, Aitana se ha cambiado a un diseño exclusivo de Mans Concept, la firma de Jaime Álvarez. Hecho para ella, estaba impresionante en esta pieza: un vestido con patrón de una chaqueta que cae al suelo y se abre en la pierna y deja además la espalda al aire. Aunque juega con ventaja, porque tiene dos modelazos con los que competir... Aitana se lo ha ganado, y es una de las más elegantes de la noche.

Aitana de blanco en la alfrombra roja GTRES Sergio R Moreno