¿Qué tienen en común Cayetana Guillén Cuervo, Santi Millán, Rossy de Palma y Ona Carbonell? Que se han quedado boquiabiertas con la última foto de Paz Vega en Instragram. La actriz ha posado sin ropa, sin maquillaje y con un moño desarreglado permitiéndonos comprobar que, a sus 45 años, se encuentra en su mejor momento físico y anímico.

La actriz es madre de tres hijos junto a su marido, Orson Salazar, y hace tan solo unos meses Paz Vega desataba una fuerte polémica en esta red social sobre la que aún no se ha pronunciado. Pero sigue siendo el lugar en el que comparte sin complejos fragmentos de su vida cotidiana y sesiones fotográficas en las que la que presume de belleza y aparente tranquilidad, mientras preserva su intimidad y sus planes de futuro.

Es una de nuestras actrices más internacionales y ha pasado largas temporadas en Los Ángeles, persiguiendo su propio 'sueño americano'. Lo logró, y llegó a trabajar con estrellas como Morgan Freeman, Nicole kidman y Scarlett Johansson. Pero decidió volver a España, reencontrarse con sus raíces y criar aquí a sus hijos. Además, es muy amiga del bailaor Rafael Amargo . Su hermana Sara forma parte del elenco de 'Yerma' y no dudó en ir al teatro de la Latina para apoyar a su 'compadre' en los difíciles momentos que pasó tras la detención policial .

Así despedía a Cloris Leachman, su maestra en el extranjero

También en Instagram, Paz Vega despedía recientemente a la actriz Cloris Leachman, fallecida a los 94 años y con quien compartió cartel en la película Spanglish, de James L. Brooks, que protagonizaban junto a Adam Sandler y Téa Leoni.

"Hoy nos ha dejado una actriz extraordinaria, grandísima cómica, una bellísima persona y un referente para mí. Maestra y compañera. Me tendió su mano amable y cariñosa, me ayudó y me guió en un momento que lo necesité", escribía Paz Vega.

