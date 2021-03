Aitana Ocaña ha sido la gran triunfadora en los Premios Goya 2021. No estaba nominada a ningún galardón, pero su presencia en la noche del cine español ha sido la que más expectación ha generado en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Primero ha acaparado todos los flashes en la alfombra roja con su espectacular Versace, y más tarde, ha brillado durante la gala con su versión de "Happy days are here again", de Barbra Streisand. Un clásico de 1929 que la cantante ha interpretado a petición de Antonio Banderas.

Con una puesta en escena sublime y melancólica, nos ha trasladado al Nueva York de los años 60 para madar un mensaje de esperanza. Nos ha recordado que pronto dejaremos atrás estos tiempos tan tristes a causa de la pandemia y volverán los días felices. "Happy days are here again", compuesta por Milton Ager y letra de Jack Yellen, fue incluida en la banda sonora de la película "Chasing Rainbows" (1930) y utilizada en la campaña presidencial de Franklin D. Roosevelt, en 1932.

Aitana en el escenario de los Premios Goya 2021

Para la actuación, en la que también ha derrochado magia y sensualidad, la cantante ha lucido un vestido confeccionado en lamé azul marino con detalles en satén por la firma masculina Mans Concept, con pronunciada abertura frontal en la falda.

La parte superior era lo más original del estilismo, realizado a raíz del patrón de una chaqueta con manga larga y amplio escote en la espalda. Una pieza exclusiva que presenta una perfecta dualidad: la sobriedad de la firma con el estilo juvenil y desenfadado de Aitana. En esta ocasión acompaña el look con un recogido y flequillo cortina, tan característico en ella.

01.56 min Aitana sorprende en los Goya 2021 con su nuevo look

Sólo han pasado tres años desde que la joven saliera de la Academia de Operación Triunfo, el programa que le lanzó al estrellato. Ahora, convertida en la sensación del panorama musical español, ha protagonizado una actuación deslumbrante en la 35ª edición de los galardones, presentada por el actor malagueño y María Casado.

"Me he sentido tan feliz. Gracias de corazón por esta oportunidad tan bonita a Antonio Banderas, María Casado y la Academia de Cine. Y gracias a Mans Concept por este vestido tan maravilloso" ha escrito Aitana en sus redes sociales tras la actuación.

Además de Aitana, Vanesa Martín, Diana Navarro y Nathy Peluso han sido las encargadas de poner la música a la ceremonia acompañadas por la orquesta sinfónica de Málaga. Ellas han sido de las pocas que han podido pisar el escenario del teatro, ya que este año la Academia ha decidido rentregar los premios de manera telemática para reducir el aforo en el recinto, como medida contra el coronavirus.

La ex concursante del talent show ha seguido los pasos de su compañera en OT 2017, Amaia Romero, que en 2020 homenajeó a Marisol con un precioso medley que incluía algunos de sus temazos. La pamplonesa repetía en el escenario de los Goya tras actuar con Rozalén y Judith Neddermann en 2019 - años en el que Rosalía deleitó con su versión de "Me quedo contigo", de Los Chunguitos-.