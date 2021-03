No pudimos verla en la alfombra roja de los Prermios Goya pero sí sobre el escenario donde ser hizo la gala. Penélope Cruz apareció bellísima y elegantísima con un vestido de la casa Chanel, de la que es embajadora, un diseño de la línea Métiers d´art, la más especial y exclusiva de la maison. "Cada vez que he tenido la oportunidad de visitar los ateliers, me he hecho amiga de algunas de las modistas a las que admiro mucho. ¡Algunas de ellas llevan en Chanel más de 40 años! Cuando ves esto de cerca, le tienes aún más respeto y admiración no sólo al talento de Virginie, y de Karl antes que ella, pero a la moda y al gran trabajo que hay detrás, las horas, la pasión y la dedicación de toda la gente involucrada. Esta casa es una gran familia, veo las mismas caras una y otra vez desde el principio y esto le da mucha credibilidad a todo. Además he tenido la suerte de acudir a algunos desfiles de los Métiers d’art y son siempre muy especiales".

Es un icono de moda y estilo. Para la gala de la 35º edición de los Goya escogió un vestido de pasarela, un diseño con bustier de satén negro bordado de lo más especial para ella. "Elegí este vestido durante un fitting en París hace algunos meses. Me probé diferentes looks y, como siempre, fue difícil decidirse porque todos ellos eran increíbles y especiales, pero pensé que este vestido era perfecto para esta ceremonia. No quería ir ni demasiado vestida ni demasiado poco. Es un evento especial y necesitamos estar ahí más que nunca para apoyar a nuestra industria del cine. Mi amigo Antonio Banderas era el maestro de ceremonias y he ido con Pedro. Era el vestido perfecto para esta ocasión, muy elegante pero a la vez muy moderno y rock’n’roll, como la propia Virginie y todo lo que está haciendo, y me sentí muy cómoda con él, como si llevara unos vaqueros".

Vestido de Chanel de la colección Métiers d'art 2020-21.

Su relación con la casa francesa se remonta a 1999 cuando asistió a su primer desfile y desde entonces ha mantenido una relación especial con ellos, tanto con Karl Lagerfeld como con su sucesora, Virginie Viard. "Me gusta porque diseña pensando en las mujeres, no pensando en ella. Tiene un gusto increíble, me encanta lo que le gusta, pero es siempre muy generosa cuando crea. Está pensando en lo que es bonito pero también en lo que es práctico y en lo que te va a hacer sentir bien cuando lo lleves. No es una pose, es realmente rock’n’roll y me gusta esa faceta suya. Y también me encanta que no le gustan nada los cumplidos. Cuando me acerco a ella después de un desfile para felicitarla, se pone roja. Me gusta le gente humilde, las grandes trabajadoras".

01.27 min 'Akelarre', Goya al mejor maquillaje y peluquería

Dice Penélope que Viard es una excelente aguja para Chanel porque "lleva en la casa más de 30 años siendo la mano derecha de Karl Lagerfeld. No podría pensar en nadie mejor para ocupar ese puesto hoy, y está creando unas colecciones increíbles". Increíble era su vestido y su look, con un maquillaje natural y el flequillo recortado, perfecto para inaugurar la entrega de premios: ha entregado el Goya a Mejor Diseño de Vestuario a Nerea Torrijos, por su trabajo en Akelarre.

Su paso por la red carpet es siempre uno de los momentos más deseados de la fiesta del cine. Sus looks nunca dejan indiferente, incluso en una gala tan extraña como lo ha sido esta. A lo largo de sus 35 ediciones, la actriz ha vestido la maison francesa en hasta seis ocasiones. Hacemos un repaso en imágenes a todos los vestidos de la marca que ha lucido en la gala de los Goya desde 2003 y en otras grandes ocasiones como los Premios Oscar.

Un destello plateado en la alfombra roja En 2019 Penélope Cruz apostó en los Premios Goya por un look monocolor en tono plata. La actriz, que estaba nominada por 'Todos lo saben', coordinó su vestido con pliegues centrales, volantes sin volumen y escote halter con su cinturón joya y su clutch, consiguiendo un resultado un tanto monótono y no demasiado favorecedor. Penélope Cruz en la alfombra roja de los Goya 2019 con un Chanel GTRES

Elegante encaje negro Diez años antes Penelope desfilaba por la alfombra roja con este elegante Chanel de encaje negro con abertura en la falda. Vestido de la firma Chanel, la apuesta segura de Penélope Cruz en los Goya 2009 GTRES

Todo al negro En 2005, Penélope apostó por un look 'total black'. Un modelo que la actriz acompañó con chaqueta a juego y que, para muchos, deslució aquella noche de Goya. Penelope Cruz viste un 'total black' de Chanel (Goya 2005)

Doble error La primera vez que Penélope Cruz lució un Chanel en los Goya lo hizo por partida doble. Ninguna de las dos muy acertada. Uno de los modelos lo vistió en la alfombra roja -aunque entonces era azul-; el otro durante la gala, un diseño blanco y con excesivo volumen. Penélope Cruz vestía por primera vez de Chanel en los Goya 2003 Penelope Cruz, vestida de Chanel, junto a Alejandro Amenabar en los Goya 2003 Getty Images

Pon un Chanel en tu vida La alfombra roja de los Goya no es el único lugar por el que Penélope Cruz ha desfilado con uno de sus preciados Chanel. En 2018 la pudimos ver así durante la gala de los premios Emmy. Penélope Cruz viste de Chanel en los Emmy 2018 GTRES

Y el Oscar es para… ¡Chanel! También ha lucido la firma durante los Premios Oscar en varias ocasiones. Una apuesta por los colores negro y blanco y por el clásico rosa de la marca Chanel. Penelope Cruz, vestida de Chanel, en los Oscar 2020 GTRES Penélope Cruz vestida con la firma Chanel en los Oscar 22008 GTRES Penélope Cruz con un clásico Chanel en la fiesta pre-Oscar 2020 GTRES

Con Chanel siempre a punto… Así de elegante vestía la actriz hace un par de años para una gala benéfica que tuvo lugar en el Museo Metropolitan de Nueva York, en 2019. La actriz Penélope Cruz en un acto benéfico en el Metropolitan de NY, vestida de Chanel (2019) GTRES