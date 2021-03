"A los Goya nada de ir en pijama", ha dicho Pilar Palomero, directora de Las niñas, que está nominada a nueve galardones. Pero Álvaro Cervantes, nominado por Adú, ya ha avisado de que irá en esmóquin y pantuflas: la ceremonia de los Premios Goya 2021 se presenta diferente a las demás, y todavía está por ver con qué nos sorprenden las celebrities invitadas y las que conectarán con la gala desde su casa para recibir un 'cabezón' virtual.

Por lo pronto, todos calientan motores y ponen en marcha los preparativos para la que será su noche: Griselda Siciliani, nominada a mejor actriz revelación por su papel en Sentimental, nos enseña sus fotos más divertidas en bata y mascarilla; Mario Casas, que opta al Goya a mejor actor por No matarás, parece de punta en blanco... ¡Hasta que miras para abajo!

Unos presumen de uñas, otros de firmas de alta costura y otros, como Verónica Echegui, de gallinas: así se están preparando los nominados para la gran celebración del cine español.

Rozalén compite con Alejandro Sanz por su primer Goya por la canción “Que no, que no”, compuesta para la película de Icíar Bollaín La boda de Rosa. La letra es de lo más Rozalén: sobre cuidarse, poner límites y ser una misma. La cantante nos ha adelanto una pequeña parte de su look para esta noche en las redes sociales. Una discreta manicura con un dibujo muy especial: l a serpiente que lleva también en su anillo y a la que atribuye un significado místico que está presente en muchas de sus letras. ¿Le dará suerte?

Mario Casas sorprende con su look en los Premios Goya IG Mario_Houses

El esmoquin de Bere Casillas , y las zapatillas no nos lo podemos ni imaginar: así ha posado Mario Casas horas antes de la gala en la que competirá por el galardón a mejor actor por su trabajo en No matarás.

Griselda Siciliani, patas arriba

Su máscara no es de superheroína pero nos encanta: así desayunaba hoy Griselda Siciliani, nominada al Goya a mejor actriz revelación por Sentimental, de Cesc Gay, donde interpreta a la mujer de Javier Cámara: con bata rosa, mascarilla verde y un look muy tropical desde ciudad de México, desde donde se conectará para recibir (o no) su galardón.