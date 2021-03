Pilar Palomero: "A los Premios Goya nada de ir en pijama"

La cineasta Pilar Palomero está que arrasa con su ópera prima y lo que le queda. Acaba de recoger tres Premios Feroz en las categorías de mejor guion, mejor dirección y mejor película dramática por Las niñas, película que dirige. Además, es una de las favoritas de los próximos Premios Goya 2021 con nueve nominaciones. Ha estado en el programa de Radio Nacional Tarde lo que tarde contando sus primeras sensaciones tras recoger los galardones: "Estoy muy bien, no podría elegir entre uno de los tres premios".

Las niñas es un drama que trata sobre la educación femenina y los miedos a los que se puede enfrentar el núcleo familiar. Pero también de lo difícil que puede resultar la comunicación en nuestra propia casa: "Trata la incomunicación y las dificultades de mostrar los afectos", ha relatado la directora en el programa de Julia Varela.

Una historia semi autobiográfica en una España de 1992 . Un largometraje en el que las escenas no tenían un guion cerrado, había mucha improvisación: "Es un poco extraño. Cuando se improvisa tiene que haber un guion muy claro, muy definido. El guion estaba escrito y había frases que tenían que decir sí o sí para que la trama avanzase. Las chicas no tenían acceso al guion . Empezábamos a jugar y poco a poco las íbamos guiando para que dijeran esas frases que yo necesitaba. Son actrices talentosísimas. Tienen la capacidad de repetir los textos y frases con la misma frescura. Es más una cuestión de fluir ".

Éxito en los Premios Feroz

Los Premios Feroz son también conocidos como los premios más gamberros de la profesión. Nuestros compañeros han aprovechado para preguntarle qué le diría a todos aquellos que decían que Las niñas no tenía argumento, tras recoger ese premio a mejor guion: "Yo entiendo que habrá gente que le guste y que no le guste. Yo le diría a los espectadores que si van a ver una película de acción, no lo van a encontrar. Mi intención ha sido ir por el lado de la emoción, de lo sentido. Pero no les diría nada, cada uno puede opinar lo que quiera".

El filme goza de tintes autobiográficos. Por ello, Pilar Palomero podría ver reflejada parte de su vida pero, ¿Qué le recorre por dentro cuando la ve?: "Mucha emoción, es muy bonito todo lo que se está viviendo y las nominaciones que nos han llegado son preciosas. Pero saber que la gente ha ido a ver la película, observar las cifras en tiempo de pandemia y que la gente demuestre y defienda la cultura, a mí como cineasta es lo que me fascina. Me siento super agradecida".