La categoría de mejor canción original se creó en los Goya en 2001 y desde entonces es habitual que entre los nominados figuren artistas muy conocidos, cuyas creaciones se cuentan entre las que más suenan en las listas de éxitos.

Son nombres que aportan relumbrón a los galardones en su incursión en la composición de bandas sonoras de cine, una práctica muy incorporada en los premios de Hollywood.

Entre los “cabezones” musicales más recientes del cine español está el que ganó Coque Malla por "Este es el momento", para Campeones en 2019 o el Premio Nacional de Músicas Actuales Javier Ruibal, Intemperie (2020), pero además han ganado el goya a mejor canción India Martínez ("Niño sin miedo", para El Niño en 2015), Pablo Alborán y Lucas Vidal por Palmeras en la nieve, para la película del mismo nombre de 2016) o Silvia Pérez Cruz ("Ai, ai, ai" de Cerca de tu casa, 2017). El Langui ("A tientas", para El truco del manco en 2009) o Guille Milkyway ("Yo también", para el título homónimo de 2010).

Este año de Premios Goyas marcados por la pandemia con gala telemática, el duelo de estrellas pop se enfoca en Alejandro Sanz y Rozalén que debutan como nominados. A continuación, un repaso a las candidaturas a mejor canción para las películas El verano que vivimos, Adú, Las niñas y La boda de rosa.

“Que no, que no”, Rozalén (La boda de Rosa)

En La boda de Rosa, de Iciar Bollaín, Candela Peña interpreta a una mujer sufridora que siempre antepone las necesidades de los demás a las suyas, hasta que decide marcar límites, tomar las riendas de su vida y empezar de cero.

La canción original “Que no, que no” compuesta e interpretada por Rozalén se ajusta a este argumento como un guante en su letra: “Quien bien me quiere, lo va a comprender, yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no; si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo”.

Una cumbia de ritmo tropical con la participación musical de la agrupación mexicana La Sonora Santanera, que le ha traído a la cantautora albaceteña su primera nominación a los Goya.

Una candidatura que recibió entre lágrimas y “con muchísima ilusión” a la espera de una gala a distancia en la que igual nos sorprende desde casa-y en pijama- cantando a capela en este año extraño.

El tema vitalista de La boda de Rosa, una cinta que suma ocho nominaciones, también ha ganado el premio a mejor banda sonora en los galardones Cygnus del Cine Solidario y de Valores, con la compositora Vanessa Garde. Un canto al compromiso con uno mismo en el que María Rozalén se reconoce.

“Es una gran alegría que esta canción, que ha contando con tanto trabajo y a la que se ha dedicado tantos recursos, llegue a muchas personas, especialmente que pueda servir para que muchas mujeres abran los ojos y empiecen a mirar desde el amor propio” aseguró la cantante en la entrega de premios. Rozalén y Candela Peña protagonizan el vídeo de "Que no, que no", también dirigido por Bollaín.